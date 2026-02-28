ممدوح شاهين: أكبر غلطة في حياتي إني اشتغلت في الفن .. وأحمد عز على رأس أحلامي التمثيلية

كشف المنتج ممدوح شاهين عن تجربته في عالم الفن، مؤكدًا أن أكبر خطأ ارتكبه في حياته المهنية كان دخوله مجال الإنتاج الفني، قائلاً: «أكبر غلطة إني اشتغلت في الفن»، مشيرًا إلى أن أقل الأعمال كلفة بالنسبة له كان فيلم النص التاني.

التعاون مع أحمد عز

وصرح شاهين خلال لقاء مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج أسرار على قناة "النهار"، برغبته في التعاون مع الفنان أحمد عز والمخرج أحمد خضير، مؤكدًا استعداده لدفع أجرهم بالكامل نظرًا لقيمتهم السوقية الكبيرة، مضيفًا: «أحمد عز بيجيب فلوس ويبيع العمل بشكل كبير».

خلافات داخل النقابة

ونفى شاهين أن يكون سبب أي خلافات داخل النقابة، موضحًا أنه يحترم آراء المخرجين، وأن أي ممثلين رفعوا قضايا ضده حصلوا على حقوقهم المالية كاملة.

كما كشف عن امتلاكه مبالغ مالية كبيرة جدًا، تتراوح بين ستة وتسعة أصفار، مؤكداً أنها تتجاوز قدرة الجمع الكامل في الوقت الحالي.