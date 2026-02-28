قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
الأرصاد تحذر: 3 ظواهر جوية غدًا والصغرى تصل إلى صفر مئوية
فن وثقافة

مع بدء العلاج .. أحدث ظهور لـ الفنانة هبة السيسى بعد تلقيها جلسة الكيماوى

محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة هبة السيسي عدة صور جديدة لها من  احدث جلسة تصوير، وذلك عقب أزمتها مع مرض السرطان .

وظهرت هبة السيسي في الصور حليقة الرأس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وكانت قد أعلنت الفنانة هبة السيسي بدء رحلتها العلاجية، حيث خضعت لأول جلسة علاج كيماوي، وذلك بعد فترة من إعلان إصابتها بمرض السرطان.

ونشرت هبة السيسي عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام صورة لها من داخل المستشفى أثناء تلقي العلاج، وعلّقت عليها موضحة أنها تلقت أول جرعة كيماوي.

وكانت هبة السيسي قد كشفت في وقت سابق عن إصابتها بالمرض خلال ظهورها الأول في برنامجها، بعد غياب بسبب أزمة صحية مرت بها، خضعت خلالها لعملية جراحية وصفتها بالصعبة.

وأكدت الفنانة عودتها بعد تجاوز مرحلة قاسية، معبرة عن امتنانها لوقوف الجمهور بجانبها، ومشيرة إلى أن حالتها الصحية تحسنت بفضل الله، ما مكنها من العودة مجددًا لممارسة عملها. 

هبة السيسي نجوم الفن الفنانة هبة السيسي مرض هبة السيسي

