مع بدء العلاج .. أحدث ظهور لـ الفنانة هبة السيسى بعد تلقيها جلسة الكيماوى

شاركت الفنانة هبة السيسي عدة صور جديدة لها من احدث جلسة تصوير، وذلك عقب أزمتها مع مرض السرطان .

وظهرت هبة السيسي في الصور حليقة الرأس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكانت قد أعلنت الفنانة هبة السيسي بدء رحلتها العلاجية، حيث خضعت لأول جلسة علاج كيماوي، وذلك بعد فترة من إعلان إصابتها بمرض السرطان.

ونشرت هبة السيسي عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام صورة لها من داخل المستشفى أثناء تلقي العلاج، وعلّقت عليها موضحة أنها تلقت أول جرعة كيماوي.

وكانت هبة السيسي قد كشفت في وقت سابق عن إصابتها بالمرض خلال ظهورها الأول في برنامجها، بعد غياب بسبب أزمة صحية مرت بها، خضعت خلالها لعملية جراحية وصفتها بالصعبة.

وأكدت الفنانة عودتها بعد تجاوز مرحلة قاسية، معبرة عن امتنانها لوقوف الجمهور بجانبها، ومشيرة إلى أن حالتها الصحية تحسنت بفضل الله، ما مكنها من العودة مجددًا لممارسة عملها.