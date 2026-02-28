فخر الدلتا الحلقة 11 من مسلسل.. أحمد عصام السيد يستخدم مهاراته في الاحتيال لمساعدة أحمد رمزي

يستغل عمرو (أحمد عصام السيد) قدراته في الاحتيال والنصب لمساعدة فخر في سداد ديونه لغنّام وذلك في أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل فخر الدلتا الذي يُعرض على قنوات DMC ومنصتي WATCH It وYango It.

وفي محاولاته لمساعدة فخر لسداد ديونه لغنُام قبل أن يسجنه الأخير، يقرر عمرو استغلال مهاراته الاحتيالية ولابتوب فخر في الإيقاع بغنّام. اتصل عمرو به وتظاهر أنه فتاة ثم استدرجه إلى مكالمة فيديو فاضحة.

وكشف عمر بعدها عن اللعبة دون أن يكشف هويته، وهدد غنّام بنشر الفيديو بين كل أهالي قريته إذا لم يرسل له مبلغ من النقود، واتفق مع فخر أن يكون 100 ألف جنيه وهو ما اضطر غنّام إلى القبول به.

فخر الدلتا مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية.