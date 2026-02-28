برلماني: وحدة الصف والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الطريق الآمن لعبور التحديات

تقدم المهندس محمد نوح، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذه الذكرى التي ستظل علامةً فارقةً في تاريخ الأمة، ويومًا خلدته إرادة المصريين وصمود قواتهم المسلحة.

وأكد محمد نوح، في تصريحات اليوم، أن ذكرى انتصار العاشر من رمضان هو اليوم الذي علّمت فيه مصرُ العالمَ معنى الإرادة، يوم وقف الجندي المصري على أرضه وقال: «الكرامة لا تُفاوض والوطن لا يُهزم»، مشيرًا إلى أن مصر أكتوبر ليست مجرد ذكرى، بل نبضٌ حيٌّ في قلوب المصريين، وسطرٌ خالد في وجدان كل من وُلد من رحم العزة.

وأشار إلى أن مصر التي عبرت المستحيل في معركة التحرير، ما زالت تعبر كل يوم من حرب السلاح إلى حرب البناء، ومن معارك الدفاع عن الحدود إلى معارك التنمية وصناعة المستقبل، بروحٍ واحدةٍ لا تعرف الانكسار.

وأضاف نوح: نحن جيلٌ حفظ الدرس، وتربّى على أن مصر لا تركع، وأن من يحتمي بربه ويقف خلف وطنه وشعبه لا يعرف الخوف، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها هو الطريق الآمن لعبور التحديات الراهنة.