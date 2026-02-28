قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يندد بالضربات على إيران ويدعو لوقف التصعيد
جيش الاحتلال: 200 مقاتلة تنفذ أكبر هجوم جوي في تاريخ إسرائيل وتستهدف 500 موقع إيراني
برلماني: مصر تحاول كبح جماح التصعيد بالمنطقة ودبلوماسية اللحظة الأخيرة السبيل الوحيد للنجاة
لا تصعيد ضدكم.. الرئيس اللبناني يتلقى رسالة طمأنة من الإدارة الأمريكية
وزير النقل يوافق على إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
تحرك برلماني لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بكوم أوشيم بالفيوم
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
برلمان

نائب يحذر: الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران تؤدي إلى اضطراب اقتصادي عالمي شامل

إيران وامريكا
عبد الرحمن سرحان

أعرب النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، عن بالغ قلقه إزاء التداعيات المحتملة للهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وقد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية شاملة.

وقال حافظ، إن إيران كانت تستعد للصراع منذ فترة، وأن أي توسع للحرب قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا، وزيادة التضخم، واضطراب الأسواق المالية، وتباطؤ التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن الدول المستوردة للطاقة، ومن بينها مصر، ستتحمل عبئًا اقتصاديًا أكبر نتيجة هذه الأزمة.

وأشار النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن موقع إيران الاستراتيجي على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، يجعل أي اضطراب محدود كافيًا لإحداث ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والوقود، وارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، وضغوط على الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف حافظ، أن الممرات البحرية الاستراتيجية، بما فيها مضيق هرمز والبحر الأحمر، تواجه تهديدات مباشرة قد تؤدي إلى تباطؤ حركة التجارة وارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذاء عالميًا، مؤكدًا أن قناة السويس قد تتأثر باضطرابات الملاحة وزيادة المخاطر الأمنية، مع انعكاس ذلك على الإيرادات والاستثمار والسياحة داخل مصر.

وحذر النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن،  من أن الحرب لها انعكاسات على الأمن الإقليمي والحدود المصرية، مع احتمالات توسع الصراعات في المنطقة وارتفاع التوتر بين القوى الكبرى، ما يزيد من مخاطر نشاط الجماعات المسلحة وسباق التسلح الإقليمي.

وأكد أحمد حافظ أن الوضع الراهن يخلق ضغطًا مباشرًا على الاقتصاد المصري، بما يشمل ارتفاع أسعار الطاقة، التضخم الداخلي، ضغوط على العملة الأجنبية، وارتفاع تكلفة الاستيراد، مطالبًا باتخاذ تدابير استباقية لضمان الأمن القومي وحماية مصالح المواطنين على صعيد الطاقة، التجارة، والاستقرار الاجتماعي.

وختم النائب تصريحاته بالقول: «الحرب تؤدي إلى اضطراب اقتصادي عالمي شامل، والشرق الأوسط هو الأكثر تأثرًا أمنيًا، ومصر من بين الدول المستوردة للطاقة التي تتحمل عبئًا أكبر.، وبالتالي الأولوية الآن للدول هي احتواء التصعيد، حماية الاقتصاد، وضمان استقرار الملاحة الدولية، بما يحافظ على الأمن القومي والاستقرار في المنطقة».

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

عمرو الليثي

سائق تروسيكل رزقه الله ست بنات ويقابل الليثي صدفة .. ويجبر بخاطره

عمرو الليثي

تجربة مبهرة .. حسن بدأ من الصفر والآن يمتلك 300 فدان .. تعرف على قصة كفاح

سامح حسين

سامح حسين يحقق أحلام أهالي الزيتون في رمضان ويغير حياة الأسر البسيطة

اختبارات صحة الأمعاء المنزلية قد تعطي نتائج مضللة.. دراسة تحذر

هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

