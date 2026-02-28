مستقبل وطن: نؤيد موقف الدولة من التصعيد الإقليمي ونرفض استهداف الدول العربية

أشاد حزب مستقبل وطن بالموقف الرسمي للدولة المصرية تجاه التصعيد العسكري الأخير في منطقة الشرق الأوسط، مدينًا استهداف دول عربية شقيقة في خضم الأزمة المشتعلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مؤكدًا أن التحرك المصري يعكس ثقل الدولة ودورها المحوري في حماية الأمن القومي العربي ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

وأكد الحزب اصطفافه الكامل، إلى جانب القوى الوطنية، خلف عبد الفتاح السيسي في كافة الإجراءات والتحركات الرامية إلى حماية الأمن القومي المصري، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف التصعيد الجاري، ومشددًا على أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والاضطراب في المنطقة.

وأعرب الحزب عن تقديره للموقف المصري الثابت تجاه القضايا العربية، وثقته في قدرة القيادة السياسية على صون السيادة الوطنية وضمان استقرار البلاد في ظل هذه المرحلة الدقيقة من الصراعات الإقليمية.

وشدد على أن السياسة المصرية ترتكز على عقيدة واضحة ترفض المساس بسيادة الدول العربية، وتدعو إلى ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي واضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما يتطلب تكاتفًا دوليًا عاجلًا لاحتواء الموقف والحفاظ على استقرار المنطقة.