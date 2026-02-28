قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: 200 مقاتلة تنفذ أكبر هجوم جوي في تاريخ إسرائيل وتستهدف 500 موقع إيراني
برلماني: مصر تحاول كبح جماح التصعيد بالمنطقة ودبلوماسية اللحظة الأخيرة السبيل الوحيد للنجاة
لا تصعيد ضدكم.. الرئيس اللبناني يتلقى رسالة طمأنة من الإدارة الأمريكية
وزير النقل يوافق على إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
تحرك برلماني لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بكوم أوشيم بالفيوم
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باسم سمرة : دخلت المجال الفني بدون واسطة .. لم أهاجم أبناء الفنانين

باسم سمرة
باسم سمرة
عبد الخالق صلاح

قال الفنان باسم سمرة، إنه واجه الكثير من الصعوبات قبل دخوله الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه لم يأتِ من عائلة فنية ولم يعتمد على أي وساطة. 

وأضاف باسم سمرة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "أنا حاربت عشان أمثل، ما كانش عندي مخرج أو ممثلين في أسرتي وكنت اعتمد على نفسي، والطريق كان صعب عليا، بالوش المصري القمر ده كنت هعمل إيه مع النجوم في الوسط الفني، أنا دخلت الوسط الفني من غير واسطة، أنا مش ابن فنان".

وأكد باسم سمرة، أنه لم يهاجم أبناء الفنانين، مشيرًا إلى أنهم يحصلون على فرص بسهولة وبشكل كبير بدون أي تعب أو مشقة عمل، قائلاً: "أنا بشتغل معاهم عشان أظهر قيمته، والصدق مع النفس ضرورة وليس رفاهية".

وتابع: "أنا واجهت نفسي ولم أجد الموقف اللي أواجه فيها نفسي.. أنا رجل كامل ومش بغلط، ودي ثقة في النفس.. هذا ليس ادعاء مثالية، وأنا صادق"، مضيفًا: «المهم الناس القريبة جدًا عارفاني إني صادق وبحبهم وبحترمهم وبهتم بيهم.. وجمهوري بيحب شغلي وده الشئ المهم الآن، وليس بالضرورة أن يعرفني أنا شخصيًا".

باسم سمرة المجال الفني حبر سري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

ترشيحاتنا

نوران ماجد

إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

احمد مالك وهدي المفتي

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

بالصور

اختبارات صحة الأمعاء المنزلية قد تعطي نتائج مضللة.. دراسة تحذر

دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج
دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج
دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج

هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟

بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو

أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان

فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد