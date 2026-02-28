باسم سمرة : دخلت المجال الفني بدون واسطة .. لم أهاجم أبناء الفنانين

قال الفنان باسم سمرة، إنه واجه الكثير من الصعوبات قبل دخوله الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه لم يأتِ من عائلة فنية ولم يعتمد على أي وساطة.

وأضاف باسم سمرة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "أنا حاربت عشان أمثل، ما كانش عندي مخرج أو ممثلين في أسرتي وكنت اعتمد على نفسي، والطريق كان صعب عليا، بالوش المصري القمر ده كنت هعمل إيه مع النجوم في الوسط الفني، أنا دخلت الوسط الفني من غير واسطة، أنا مش ابن فنان".

وأكد باسم سمرة، أنه لم يهاجم أبناء الفنانين، مشيرًا إلى أنهم يحصلون على فرص بسهولة وبشكل كبير بدون أي تعب أو مشقة عمل، قائلاً: "أنا بشتغل معاهم عشان أظهر قيمته، والصدق مع النفس ضرورة وليس رفاهية".

وتابع: "أنا واجهت نفسي ولم أجد الموقف اللي أواجه فيها نفسي.. أنا رجل كامل ومش بغلط، ودي ثقة في النفس.. هذا ليس ادعاء مثالية، وأنا صادق"، مضيفًا: «المهم الناس القريبة جدًا عارفاني إني صادق وبحبهم وبحترمهم وبهتم بيهم.. وجمهوري بيحب شغلي وده الشئ المهم الآن، وليس بالضرورة أن يعرفني أنا شخصيًا".