قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا
حقيقة زواج منة فضالي من جديد .. ما حكاية طليقها وابنتها؟
شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لخطف نجم سيراميكا كليوباترا
الغندور: إحنا معاك يا حسام.. منتخب مصر تعظيم سلام
وظائف جديدة بالتنمية المحلية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم
بسبب 130 ألف جنيه.. خالد الصاوي يحجز على أموال ممدوح شاهين.. ورد قوي من المنتج "القصة الكاملة"
100 طفل شهيد| الاحتلال يقتل رضع غزةبردًا.. ومزيد من الضحايا خلال أيام
كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب 130 ألف جنيه.. خالد الصاوي يحجز على أموال ممدوح شاهين.. ورد قوي من المنتج "القصة الكاملة"

خالد الصاوى والمنتج ممدوح شاهين
خالد الصاوى والمنتج ممدوح شاهين
أحمد إبراهيم

أثار الفنان خالد الصاوي جدلًا واسعًا بعد إعلانه اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المنتج ممدوح شاهين، مؤكدًا تنفيذه لأحكام قضائية نهائية بالحجز على جميع أمواله داخل البنوك المصرية، في خطوة رسمية أنهت الجدل حول النزاع القائم بين الطرفين. 

وكتب خالد الصاوى عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: "إعلان هام بخصوص الحجز على أموال المنتج ممدوح شاهين بكافة البنوك المصرية.. أحيط علم الجميع بأننا قمنا بالحجز على أموال المنتج ممدوح شاهين لدى كافة البنوك، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية وباتة وبناءً عليه، ووفقًا لإجراءات الحجز الموقعة على أمواله بالبنوك، لا يحق صرف أى شيكات مسحوبة على ممدوح شاهين من خلال أى بنك".

يذكر أن خالد الصاوى تحدث عن الأزمة بينه وبين المنتج ممدوح شاهين بشكل مباشر فى تصريحات تليفزيونية قبل قرابة عامين، عندما قال بحدة وصراحة غير معتادة: «هاخد فلوسى من عين ممدوح شاهين ورافع قضايا تعويض وهاخد فلوسى بالتعويض لأنه خد فلوسى وأنتج بيها ومدنيش حقي».

وأضاف خالد الصاوي فى تصريح آخر كاشفًا حجم الصدمة التى تعرض لها داخل الوسط الفنى: «اكتشفت أن فى صحوبية ومجاملات وفيها استهبال فى الوسط الفنى، ولما حد يبقى طالع مش عنده رصيد فنى ومش معروف هينجح، وتركبه على كتفى فى دور هعتذر طبعًا».

تعليق ممدوح شاهين على إعلان خالد الصاوي بالحجز على أمواله

علق المنتج ممدوح شاهين على إعلان الفنان خالد الصاوي عن الحجز على أمواله، وذلك على خلفية أزمة مسلسلي “هي ودافنشي” و"الصعلوك". 

ورد المنتج ممدوح شاهين فى تصريح خاص لصدى البلد: خالد الصاوي حصل على جميع حقوقه، ولم يتبق له سوى التعويض أو فوائد والذى يبلغ قيمته 130 ألف جنيه، وهل من المعقول أن يتم الحجز على أموالي فى مقابل هذا المبلغ. 

ويضيف ممدوح شاهين : المفاجأة أن هذه الأموال موجودة فى المحكمة، ولكن السؤال هنا لماذا لا يعرف خالد الصاوي أن يحصل على أمواله من المحكمة، والوحيد الذى له حق الرد هو الفنان نفسه. 

وأوضح ممدوح شاهين : خالد رفع ست قضايا لم ينصفه القانون سوى فى واحدة فقط وهو يرغب فى الحصول على الأموال الباقية أو الفوائد بمعني أدق مني شخصية على الرغم ان هذا المبلغ موجود فى المحكمة.

ممدوح شاهين خالد الصاوي المنتج ممدوح شاهين الفنان خالد الصاوي أعمال ممدوح شاهين أعمال خالد الصاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

إمام عاشور

ناقد رياضي يوجه رسالة لـ إمام عاشور قبل مواجهة السنغال

منتخب اليد

منتخب مصر لليد في مواجهة "مغلقة" أمام المغرب قبل السفر إلى رواندا

الأهلي

الوكرة القطري يرفض انتقال موهبة الجزائر إلي الأهلي.. تفاصيل

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد