أول تعليق من المنتج ممدوح شاهين بعد إعلان خالد الصاوي الحجز على أمواله.. خاص

علق المنتج ممدوح شاهين على إعلان الفنان خالد الصاوي عن الحجز على أمواله، وذلك على خلفية أزمة مسلسلي “هي ودافنشي” و"الصعلوك".

ورد المنتج ممدوح شاهين فى تصريح خاص لصدى البلد: خالد الصاوي حصل على جميع حقوقه، ولم يتبق له سوى التعويض أو فوائد والذى يبلغ قيمته 130 ألف جنيه، وهل من المعقول أن يتم الحجز على أموالي فى مقابل هذا المبلغ.

ويضيف ممدوح شاهين : المفاجأة أن هذه الأموال موجودة فى المحكمة، ولكن السؤال هنا لماذا لا يعرف خالد الصاوي أن يحصل على أمواله من المحكمة، والوحيد الذى له حق الرد هو الفنان نفسه.

وأوضح ممدوح شاهين : خالد رفع ست قضايا لم ينصفه القانون سوى فى واحدة فقط وهو يرغب فى الحصول على الأموال الباقية أو الفوائد بمعني أدق مني شخصية على الرغم ان هذا المبلغ موجود فى المحكمة.

إعلان خالد الصاوي

وقال خالد الصاوي، في بيان له عبر منشور من خلال صفحته الشخصية على موقع فيس بوك: أحيط علم الجميع بأننا قمنا بالحجز على أموال المنتج/ ممدوح شاهين لدى كافة البنوك، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية وباتة.

وأضاف الفنان خالد الصاوي، أن هذه الأحكام يترتب عليها عدم أحقية صرف أي شيكات مسحوبة على ممدوح شاهين من خلال أي بنك.

خالد الصاوي : الكلاب علمتني معني الرحمة

من ناحية أخرى أكد الفنان خالد الصاوي أن الكلاب علمتْه معنى الرحمة، مشيرًا إلى أنه كان في الماضي يتعامل بقسوة مع الحيوانات، لكنه عندما وجد الرحمة فيها أصبح من أكبر المدافعين عن حقوق الحيوانات.

وقال خالد الصاوي، خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، إنه مرَّ بفترة صعبة في شبابه تمثلت في الإلحاد، لكنه سرعان ما عاد إلى مرحلة الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى.

وتابع الفنان خالد الصاوي أن تأخُّره في الزواج كان قرارًا ندم عليه، خاصةً أنه كان سببًا في تأخر أن يكون أبًا في سنٍّ مبكرة، لذلك عمل على “الأبوة الروحية” لعدد من الشباب.