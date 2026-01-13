حسن الرداد يفاجئ جمهوره بفيديو طريف بعد رسومات نجله فادي على وجهه

شارك الفنان حسن الرداد جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو طريفا عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر خلاله ووجهه ملطخ بالألوان، بعدما قام نجله فادي بالرسم على وجهه في أجواء عائلية مليئة بالمرح.





وعلّق الرداد على الفيديو قائلًا: «أحدث رسومات فادي»، في إشارة إلى حب نجله، البالغ من العمر ثلاث سنوات، للرسم والتلوين، وهو ما نال تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذين أشادوا بعفوية اللحظة وروح الدعابة التي يتمتع بها الفنان.

يذكر أن الفنان حسن الرداد يواصل تصوير أحدث أعماله السينمائية «طه الغريب» إلى جانب عدد من الفنانين، أبرزهم تارا عماد، وخالد الصاوى، ونهى عابدين، وحمزة دياب، وريتال عبد العزيز، وآخرين.

والعمل مأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته للروائى محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث «طه الغريب» حول قصة حب لا يستطيع الزمن أن يتغلّب عليها مهما حاول، وسْط صراع دائم بين الواقع والخيال؛ حيث يعيش «طه» الشاب الذى ضحّى بكلّ شيء من أجل ذكرى مَن يحب، وفتاة تتحدّاه أن تعيد قلبه للخفقان من جديد.

وكان حسن الرداد قد حمس الجمهور لهذا الفيلم؛ حيث قال فى تصريحات تليفزيونية خلال وقت سابق: «إن شاء الله، رواية طه الغريب أعِد الناس بأن تبقى رواية مهمة ومختلفة جداً، والمشاعر الإنسانية فيها حلوة أوى، وقصة الحب رائعة ومختلفة، والشخصيات الموجودة فى الفيلم كلها أبطال».









