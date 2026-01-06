ذكاء الجوهري.. حسن الرداد يشيد بتصريحات محمد صلاح بعد مباراة بنين

أشاد الفنان حسن الرداد بتصريحات النجم محمد صلاح الأخيرة، عقب مباراة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا، معتبرًا أنها تعكس عقلية احترافية وذكاء كبير في التعامل مع الضغوط مشبهًا ما فعله قائد منتخب مصر بما قام به الكابتن الراحل محمود الجوهري خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1998.

وكتب الرداد على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “فى كاس الأمم ٩٨ كابتن محمود الجوهرى اللّٰه يرحمه قال فى الإعلام ان منتخب مصر غير مرشح للبطولة واننا هنحصل على المركز ال ١٣ و هنخرج من الدور الأول و هذا الجنرال العبقرى كان بيشيل الضغوطات عن اللعيبة وبيوجه الرأى العام بأن يهدوا على الفريق”.

وتابع: “و هذا بالظبط ما فعله محمد صلاح، هو لاعب كبير و محترف و يمتلك عقلية ذكية جدا و يعى جيدا ما يقوله، فهو يفعل كما فعل كابتن جوهرى من قبل”.

واختتم: “ فتصريح صلاح هو تصريح شديد الذكاء ،عايز يشيل الضغوطات من على اللعيبة ويحميهم، لكن فى الغرف المغلقة ففى كلام تانى بين اللعيبة وكل الحماس للحصول على البطولة”.

وقال محمد صلاح قائد منتخب مصر خلال تصريحات عبر قناة "بي إن سبورت": "بدنيا يمكن القول إننا كنا أفضل من منتخب بنين رغم التقارب الكبير في المستوى بين الفريقين".

وأضاف: "لا توجد في كأس أمم أفريقيا منتخبات تخسر بفارق أربعة أو خمسة أهداف لذلك كل المواجهات تكون صعبة للغاية".

أضاف "المستويات متقاربة في كأس أمم أفريقيا، ولا يوجد فريق يخسر بفارق كبير في هذه البطولة، أنا سعيد بهذا الفوز".

وأشار محمد صلاح إلى أن منتخب بلاده كافح كثيرا وعانى أمام بنين من أجل حجز تذكرة التأهل لدور الثمانية، في الوقت الذي يرتكز المنتخب المصري على عناصر معظمها يلعب في الدوري المحلي.

وبشأن طموحه في الفوز بلقب كأس الأمم، ختم صلاح تصريحاته "كنت أحلم كثيرا باللعب في هذا المستوى، إنه شرف لي التواجد في هذه البطولة".