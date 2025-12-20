قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لدعم مجتمع الأعمال.. المالية: لا زيادة في الضرائب الفترات المقبلة
انقلاب أتوبيس ركاب وإصابة 14 شخصا بطريق العاشر من رمضان
التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025 .. تحرك جديد
إيمى سمير غانم تبحث عن عروسة لزوجها حسن الرداد
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
فن وثقافة

إيمى سمير غانم تبحث عن عروسة لزوجها حسن الرداد

ايمى سمير غانم وبلال العربي
ايمى سمير غانم وبلال العربي
تقى الجيزاوي

يستضيف الإعلامى بلال العربى فى حلقة جديدة من برنامج on the road ، النجمة إيمى سمير غانم، عبر شاشة قناة روتانا سينما وقناة LBC اللبنانية مساء الليلة ،  تكشف خلالها لأول مرة العديد من الأسرار والكواليس، عن حياتها الفنية والشخصية خاصة بعد مجيء مولودها الثاني وكيف تغيرت حياتها.


كما تتحدث إيمى خلال حلقتها فى برنامج on the road ، عن علاقتها بالسوشيال ميديا، وأسباب ابتعادها عن التمثيل الفترة الأخيرة وتعرضها للبكاء فترات طويلة، ولحظات لاتنسى مع والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز فى فترة كورونا.

ومازحت إيمى خلال برومو حلقتها المقرر اذاعتها الليلة، مع الاعلامى بلال العربى، أن زوجها الفنان حسن الرداد، إذا تزوج عليها فهذا حقه.


برنامج  on the road ، يذاع عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وLBC، فى تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث يتميز البرنامج بتجربته المختلفة لاجراء الحوار داخل سيارة، وبطريقة عفوية يكون خلالها النجم فى حالة أقرب لحديث الأصدقاء، مما يجعل الجمهور يكتشف جوانب مختلفة فى حياة نجومهم المفضلين.


 

