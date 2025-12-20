إيمى سمير غانم تبحث عن عروسة لزوجها حسن الرداد

يستضيف الإعلامى بلال العربى فى حلقة جديدة من برنامج on the road ، النجمة إيمى سمير غانم، عبر شاشة قناة روتانا سينما وقناة LBC اللبنانية مساء الليلة ، تكشف خلالها لأول مرة العديد من الأسرار والكواليس، عن حياتها الفنية والشخصية خاصة بعد مجيء مولودها الثاني وكيف تغيرت حياتها.



كما تتحدث إيمى خلال حلقتها فى برنامج on the road ، عن علاقتها بالسوشيال ميديا، وأسباب ابتعادها عن التمثيل الفترة الأخيرة وتعرضها للبكاء فترات طويلة، ولحظات لاتنسى مع والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز فى فترة كورونا.

ومازحت إيمى خلال برومو حلقتها المقرر اذاعتها الليلة، مع الاعلامى بلال العربى، أن زوجها الفنان حسن الرداد، إذا تزوج عليها فهذا حقه.



برنامج on the road ، يذاع عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وLBC، فى تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث يتميز البرنامج بتجربته المختلفة لاجراء الحوار داخل سيارة، وبطريقة عفوية يكون خلالها النجم فى حالة أقرب لحديث الأصدقاء، مما يجعل الجمهور يكتشف جوانب مختلفة فى حياة نجومهم المفضلين.



