لو كنتي في زمن الأبيض والأسود هتختاري مين؟..رد إيمي سمير غانم

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن بعض أمنياتها الشخصية والمهنية خلال العام الميلادي 2026.

وأعربت إيمي سمير غانم خلال لقاء لها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد عن تعلقها الشديد بكلبها، مؤكدة أنها لا تستطيع الاختيار بينه وبين أسرتها، وأن أمنيتها أن يحفظها الله دائمًا بصحة وسعادة.

وأكدت الفنانة أنها تتمنى أن يعم السلام في كل مكان، خاصة في الدول العربية، وأن تنحسر الأحداث المقلقة التي تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متمنية أن تعيش الشعوب في هدوء وأمان.

وأضافت إيمي سمير غانم أنها تحب الأعمال السينمائية بالأبيض والأسود، معتبرة أن هذه الأعمال علّمتها حب السينما منذ الصغر، وكان نفسي أقدم سامية جمال أو عفريتة هانم.

وأشارت إلى أهمية الاهتمام بالفن بجانب متابعة الشباب لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، حيث تتابع بحماس نشاطاتهم.