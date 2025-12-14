قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

متعوّدين … إيمي سمير غانم تعلّق على قصة انفصال دنيا ورامي رضوان

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
كريم ناصر

علقت الفنانة إيمي سمير غانم على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول انفصال شقيقتها دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي رامي رضوان، مؤكدة أنها لا صحة لها.

وقالت إيمي في تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»: "في صفحة غير مصرية نشرت أنهم اتطلقوا، وكنت نفسي أرسل رسالة أسألهم ليه؟ والراجل قاعد في البيت عادي بيتفرج على نتفليكس. كل هذا كلام غير حقيقي، الناس بتحب تنشر إشاعات، وإحنا متعودين".

يذكر أن أحدث أعمال دنيا سمير غانم، هو فيلم روكي الغلابة، الذي تم عرضه في السينمات مؤخرا.

الفيلم من إخراج أحمد الجندي، وتأليف كريم يوسف وندى عزت، وبطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح ومحمد ثروت، بالإضافة إلى محمد رضوان وأحمد طلعت.

https://youtube.com/shorts/gdSReCfxIpw?si=GE1WXqPMhfqN2INm

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد