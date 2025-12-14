البروفة الأخيرة قبل كأس الأمم الأفريقية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية

يستعد منتخب مصر الأول لبروفة أخيرة قبل المشاركة في كاس الأمم الأفريقية عند مواجهة منتخب نيجيريا وديا باستاد القاهرة الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية

تقام مباراة منتخب مصر الودية أمام نيجيريا باستاد القاهرة مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 8:00 مساءً.

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، قائمة تضم 28 لاعبا للمشاركة في بطولة كاس الأمم الأفريقي

وتضم القائمة: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.