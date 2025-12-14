قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
تباين سعر صرف الدولار اليوم الأحد 14-12-2025
مرموش دكة.. تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025.. زيمبابوي أولًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد السلة على الكراسي المتحركة يعتمد الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

سلة الكراسي المتحركة
سلة الكراسي المتحركة
محمد سمير

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، وذلك استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات المقرر إقامتها في دولة الكويت خلال شهر يناير المقبل، في خطوة تمهد لبناء مرحلة تنافسية قوية قبل انطلاق بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد ليعكس رغبة الاتحاد في دعم المنتخب بعناصر تمتلك خبرات واسعة محليًا ودوليًا، حيث تم الاستقرار على الآتي: كابتن إسماعيل عكاشة مديرًا فنيًا ود كتور محمد جمال مدربًا عامًا وكابتن جماد جاد الرب مدربًا وكابتن محمود حسن مديرًا إداريًا

ويأتي هذا التشكيل بهدف منح المنتخب استقرارًا فنيًا في مرحلة حساسة، خاصة مع أهمية البطولة العربية باعتبارها محطة أساسية ضمن برنامج الإعداد لبطولة أفريقيا المقبلة، والتي تمنح بطاقاتها التأهل لبطولة العالم.

ويدخل المنتخب أجندة مزدحمة خلال الأسابيع المقبلة، إذ من المنتظر أن يخوض فترة إعداد مكثفة تهدف إلى رفع الجانب البدني والفني للاعبين، مع التركيز على خلق انسجام أكبر بين العناصر الأساسية والجدد، استعدادًا لمواجهة منتخبات قوية ينتظر أن تشارك في البطولة العربية بالكويت.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الاتحاد لتطوير مسار المنتخب الأول، ورفع مستوى المنافسة الدولية، وتعزيز فرص مصر في المنافسة بقوة إلى ساحة البطولات القارية المؤهلة لبطولة العالم.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني الجديد عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المعسكر الإعدادي التالي، والمقرر انطلاقه في نهاية ديسمبر الجاري، قبل السفر للمشاركة في البطولة العربية ومن المتوقع أن يشهد المعسكر التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية، بجانب اختبار جاهزية اللاعبين المشاركين حديثًا في الدوري المحلي.

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة كرة السلة على الكراسي المتحركة مي زين الدين البطولة العربية بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ترشيحاتنا

منتخب مصر

البروفة الأخيرة قبل كأس الأمم الأفريقية.. موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية

شوبير

شوبير يفجر مفاجأة بشأن موقف الأهلي من ضم نعيمات

سلة الاهلي

موعد مباراة سيدات الأهلي أمام فيروفيارو مابوتو بنهائي أفريقيا للسلة

بالصور

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد