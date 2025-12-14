اتحاد السلة على الكراسي المتحركة يعتمد الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، وذلك استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات المقرر إقامتها في دولة الكويت خلال شهر يناير المقبل، في خطوة تمهد لبناء مرحلة تنافسية قوية قبل انطلاق بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد ليعكس رغبة الاتحاد في دعم المنتخب بعناصر تمتلك خبرات واسعة محليًا ودوليًا، حيث تم الاستقرار على الآتي: كابتن إسماعيل عكاشة مديرًا فنيًا ود كتور محمد جمال مدربًا عامًا وكابتن جماد جاد الرب مدربًا وكابتن محمود حسن مديرًا إداريًا

ويأتي هذا التشكيل بهدف منح المنتخب استقرارًا فنيًا في مرحلة حساسة، خاصة مع أهمية البطولة العربية باعتبارها محطة أساسية ضمن برنامج الإعداد لبطولة أفريقيا المقبلة، والتي تمنح بطاقاتها التأهل لبطولة العالم.

ويدخل المنتخب أجندة مزدحمة خلال الأسابيع المقبلة، إذ من المنتظر أن يخوض فترة إعداد مكثفة تهدف إلى رفع الجانب البدني والفني للاعبين، مع التركيز على خلق انسجام أكبر بين العناصر الأساسية والجدد، استعدادًا لمواجهة منتخبات قوية ينتظر أن تشارك في البطولة العربية بالكويت.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الاتحاد لتطوير مسار المنتخب الأول، ورفع مستوى المنافسة الدولية، وتعزيز فرص مصر في المنافسة بقوة إلى ساحة البطولات القارية المؤهلة لبطولة العالم.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني الجديد عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المعسكر الإعدادي التالي، والمقرر انطلاقه في نهاية ديسمبر الجاري، قبل السفر للمشاركة في البطولة العربية ومن المتوقع أن يشهد المعسكر التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية، بجانب اختبار جاهزية اللاعبين المشاركين حديثًا في الدوري المحلي.