قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشكر الله على فضله وكرمه.. أول تعليق من عمر علي بعد فوزه في دولة التلاوة
رسميا.. محمد عبد الغني نقيبا للمهندسين بـ 10505 أصوات
الأعلى للإعلام: منع ظهور المذيعة فرح علي شهرا وتغريم قناة الزمالك 100 ألف جنيه
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية لتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان
منع ظهور مذيعة الزمالك لمدة شهر وتغريم القناة مبلغ 100 ألف جنيه
رسالة الرئيس السيسي للعالم.. يجب وقف التصعيد وحقن الدماء وإنهاء الصراعات
العربية النقل دخلت في الاثنين الملاكي .. إصابات خطيرة بحادث مروع بالدائري
إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام .. وموعد عودة العمل
مصرع شاب في حادث موتوسيكل بالمنوفية | وشهود عيان: ملحقناهوش
رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر رسالة سلام للعالم
بجائزة مليون جنيه.. الرئيس السيسي يكرم القارئ عمر علي لفوزه بالمركز الأول في دولة التلاوة
استجاب لطلبه.. لقطة إنسانية من الرئيس السيسي تجاه حافظ للقرآن في احتفالية ليلة القدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية لتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان

المدفعية الإسرائيلية في جنوب لبنان
المدفعية الإسرائيلية في جنوب لبنان
فرناس حفظي

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدء عملية برية محددة الأهداف في جنوب لبنان، بهدف توسيع المنطقة العازلة وفرض سيطرته على الأراضي اللبنانية، في تصعيد خطير ضد حزب الله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العملية تهدف إلى منع حزب الله من العودة إلى مواقع قرب الحدود، مؤكداً أن العملية تحاكي العمليات العسكرية السابقة ضد حماس في غزة، وتشمل تدمير البنية التحتية للجماعة وتصفيتها لإزالة التهديدات وخلق طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال.

وأشار كاتس إلى أن مئات الآلاف من سكان جنوب لبنان الذين نزحوا لن يعودوا إلى منازلهم حتى يتم ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل الع، مضيفاً أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يختبئ تحت الأرض، وأن الجماعة ستدفع "ثمناً باهظاً" لجهودها الرامية لتدمير إسرائيل.

في سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي ليلة الاثنين موجة غارات جوية جديدة على البنية التحتية لحزب الله في بيروت، وسط تحذيرات سابقة بإخلاء أحياء الضاحية الجنوبية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت القيادة اللبنانية إن العملية الإسرائيلية تهدف إلى منع السكان اللبنانيين من العودة إلى منازلهم، وتدمير البنية التحتية للمنطقة، في خطوة تنتهك السيادة اللبنانية وتهدد الأمن الإقليمي.

وشن الجيش الإسرائيلي قبل الهجوم غارات جوية وقصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع مدنية وعسكرية في جنوب لبنان، بينما واصلت الفرقة الإسرائيلية "الجليل" والفرق الاحتياطية تنفيذ مهام برية في القطاعين الشرقي والغربي، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من السكان المحليين.

وأكدت مصادر لبنانية أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت طالت أحياء مأهولة بالسكان المدنيين، دون أي مبرر قانوني، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف العدوان.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة اعتداءات إسرائيلية متواصلة على لبنان منذ نهاية هدنة نوفمبر 2024، مستغلة التوترات الإقليمية والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لتوسيع سيطرتها بالقوة.

الجيش الإسرائيلي عملية برية جنوب لبنان الأراضي اللبنانية حزب الله العملية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

عيسي سي

الإدارة نايمة في العسل.. ناقد رياضي يهاجم حكم مباراة الترجي والأهلي

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

ترشيحاتنا

بسمة داوود تساعد محمد فراج في علاجه من الإدمان بمسلسل أب ولكن

بسمة داوود تساعد محمد فراج في علاجه من الإدمان بمسلسل أب ولكن

يوسف وهبي

يوسف وهبي يواجه خطر الاتهام في جريمة فتاة المنصورية بـ فرصة أخيرة

محمد عبد الرحمن يساعد سمير في قضية جديدة بمسلسل المتر سمير

محمد عبد الرحمن يساعد سمير في قضية جديدة بمسلسل المتر سمير

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد