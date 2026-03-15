إعلام إسرائيلي: المقترح الفرنسي يتضمن اعتراف لبنان بإسرائيل ونزع سلاح حزب الله

أعلن إعلام إسرائيلي، أن المقترح الفرنسي يتضمن اعتراف لبنان بإسرائيل ونزع سلاح حزب الله، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن مقتل 12 من موظفي المنظمة في هجوم شنه الجيش الإسرائيلي على مركز طبي في قرية برج قلاوي جنوب لبنان.

وأضاف أن 14 من العاملين في المجال الطبي قُتلوا في جنوب لبنان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

أفاد موقع "أكسيوس" بأن واشنطن تدرس مقترحًا فرنسيًا لإنهاء الحرب في لبنان يتطلب من الحكومة اللبنانية الاعتراف بإسرائيل.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 26 شهيدا و51 جريحا من المسعفين منذ 2 مارس حتى اليوم جراء غارات للاحتلال.

وخلال أمس، نفذ الاحتلال مجزرة في لبنان حيث خلف القصف دمار كبير بعد استهداف الاحتلال لمركز إسعاف تابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة برج قلاوية جنوب لبنان ليلة أمس، ما تسبب بارتقاء 12 شهيدا بينهم طبيب ومسعفون وممرضون.







