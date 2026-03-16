حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في هضبة العدل

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن حزب الله أعلن تنفيذ عملية جديدة استهدفت تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال، وذلك للمرة الثانية، ضمن سلسلة عمليات متزامنة على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأوضح سنجاب خلال رسالة على الهواء، أن الحزب أعلن كذلك تنفيذ أربع عمليات أخرى ضد القوات الإسرائيلية المتقدمة برًا في عدة مناطق جنوب لبنان، من بينها استهداف دبابة من طراز ميركافا في بلدة مركبا، في ظل توسع التوغل البري الإسرائيلي الذي شمل أكثر من 22 نقطة على طول الحدود في القطاعات الشرقي والأوسط والغربي.

وأضاف أن هذه التطورات تتزامن مع غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات في محيط نهر الليطاني شمالًا وجنوبًا، وسط اعتقاد إسرائيلي بأن هذه المناطق تُستخدم لإطلاق الصواريخ، مشيرًا إلى استمرار تحليق الطائرات المسيّرة في أجواء بيروت رغم غياب الغارات المباشرة على العاصمة حتى الآن.