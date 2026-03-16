رسميا.. محمد عبد الغني نقيبا للمهندسين بـ 10505 أصوات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لـ نقابة المهندسين المصرية لدورة (2026 – 2030)، التي أُجريت على ثلاث مراحل بدأت في 27 فبراير وانتهت في 13 مارس 2026، فوز الدكتور محمد عبد الغني بمنصب نقيب عام المهندسين.

وذكرت اللجنة، أن الدكتور محمد عبد الغني حسم جولة الإعادة، التي خاضها ضد المهندس هاني ضاحي بعدما حصل على 10505 أصوات من إجمالي الأصوات الصحيحة البالغة 16894 صوتا، فيما حصل منافسه على 6389 صوتا.

وشهدت المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات إجراء جولة الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين، وسط مشاركة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بلغت 17517 عضوا من أصل 950 ألف عضو.