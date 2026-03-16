نقابة المهندسين تعلن اليوم نتائج انتخابات 2026

تعقد اللجنة العليا للانتخابات بـنقابة المهندسين المصرية، في تمام الثانية من ظهر اليوم الإثنين، مؤتمراً صحفياً بمقر النقابة العامة، للإعلان رسمياً عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد لدورة (2026 – 2030).

وكانت المرحلة الثالثة والأخيرة من العملية الانتخابية قد أُجريت يوم الجمعة الماضي، وشهدت جولة الإعادة النهائية على منصب نقيب المهندسين بين المهندس هاني ضاحي والدكتور محمد عبد الغني، حيث حسم الأخير الفوز بالمنصب.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر إعلان أسماء الفائزين في المقاعد الخمسة التي شملها ماراثون الانتخابات، وهي:

منصب النقيب العام.

الأعضاء المكملون.

ممثلو الشُعب الهندسية.

رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات

أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

ويُعقد المؤتمر بحضور النقيب العام للمهندسين طارق النبراوي، وأعضاء اللجنة القضائية المركزية المشرفة على العملية الانتخابية، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الأستاذ الدكتور المهندس معتز طلبة، ومشاركة عدد من رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجالس إداراتها من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت اللجنة، أن العملية الانتخابية وإعلان النتائج تتم وفقاً لأحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، ولائحة النظام الداخلي، بما يضمن الشفافية والنزاهة ويعكس إرادة الجمعية العمومية للمهندسين.

كما وجهت النقابة دعوة لجموع المهندسين وأعضاء الجمعية العمومية لمتابعة فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي يمثل محطة مهمة في رسم ملامح العمل النقابي للدورة الجديدة.