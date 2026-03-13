مؤشرات أولية .. فوز محمد عبد الغني بمنصب نقيب عام المهندسين

أظهرت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات للمرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية (جولة الإعادة على منصب النقيب العام) تقدم الدكتور المهندس محمد عبد الغني على منافسه المهندس هاني ضاحي في عدد من المحافظات واللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

ووفق النتائج الأولية، حصل محمد عبد الغني في محافظة الفيوم على 113 صوتًا مقابل 81 صوتًا لهاني ضاحي، بينما سجل في الإسماعيلية 289 صوتًا مقابل 92 صوتًا لمنافسه. كما تقدم في محافظة البحيرة بحصوله على 298 صوتًا مقابل 125 صوتًا، وفي الوادي الجديد بـ82 صوتًا مقابل 73 صوتًا.

محمد عبد الغني نقيبا لمهندسي مصر

وفي محافظات الصعيد، أظهرت المؤشرات تقدم عبد الغني في أسيوط بحصوله على 464 صوتًا مقابل 389 صوتًا، وفي الأقصر بـ130 صوتًا مقابل 90 صوتًا، وفي أسوان بـ132 صوتًا مقابل 57 صوتًا، كما تصدر النتائج الأولية في قنا بـ198 صوتًا مقابل 68 صوتًا.

كما أظهرت النتائج تقدم عبد الغني في عدد من المحافظات الأخرى، بينها الشرقية بـ405 أصوات مقابل 190 صوتًا، وبورسعيد بـ166 صوتًا مقابل 119 صوتًا، وسوهاج بـ209 أصوات مقابل 63 صوتًا.

وفي المحافظات الكبرى، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم عبد الغني في الجيزة بحصوله على 825 صوتًا مقابل 300 صوت لهاني ضاحي، كما سجل تقدمًا في القاهرة بإجمالي 2819 صوتًا مقابل 1246 صوتًا، إلى جانب تقدمه في عدد من اللجان الفرعية داخل المحافظة.

من جانبه، أعرب محمد عبد الغني عن تقديره للمهندسين المشاركين في الانتخابات، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية تعكس وعي الجمعية العمومية وإصرارها على ممارسة حقها في اختيار من يمثلها.

وقال إن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس حرص المهندسين على مستقبل نقابتهم، مشددًا على أن الثقة التي منحها له المهندسون تمثل مسؤولية كبيرة للعمل خلال المرحلة المقبلة على بناء نقابة قوية تدافع عن حقوق أعضائها وترتقي بالمهنة.