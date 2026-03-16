قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والأردن تؤكدان تضامن البلدين الكامل مع الدول العربية في مواجهة إيران
بالتزامن مع رشقات صاروخية إيرانية.. أعضاء الكنيست الإسرائيلي يختبئون في الغرفة المحصنة
قبل وقوع الكارثة.. القبض على شخصين يخزنان الخردة داخل غرفة كهرباء بأكتوبر
نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل 6 من عناصره في قصف إسرائيلي بقضاء القائم
بعد تحذير القومي لذوي الإعاقة.. عقوبات مشددة ضد التنمر على الأطفال
الرئيس اللبناني: نمضي قدما لاستعادة الدولة مهما كانت التحديات
موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
أول قرار للمرشد الإيراني الجديد.. محسن رضائي مستشارا عسكريا
أفضل دعاء ليلة القدر 2026 وأدعية العشر الأواخر من رمضان
بالأسماء.. 7 محترفين في منتخب مصر لمعسكر مارس
وزير الدفاع البريطاني يدعو إلى إعداد خطة شاملة لحماية مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا "الثلاثاء" طقس بارد في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد ..بينما يسود طقس بارد ليلآ.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وعلى مناطق من جنوب الصعيد ومدينتى حلايب وشلاتين ، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة   25    15
العاصمة الجديدة 25  14
6 أكتوبر 26   14
بنهــــا 24   15
دمنهور 24   14
وادي النطرون 25   15
كفر الشيخ 24   14
بلطيم 24   14
المنصورة 25   15
الزقازيق 25    15
شبين الكوم 24   14
طنطا 24   14
دمياط 22   13
بورسعيد 21   13
الإسماعيلية 25   12
السويس 25   12
العريش 23   11
رفح 22   12
رأس سدر 26   13
نخل 24   10
كاترين 19   06
الطور 26   15
طابا 25   14
شرم الشيخ 27 17
الغردقة 25 14
الإسكندرية 24 13
العلمين 24 13
مطروح 23 12
السلوم 25 11
سيوة 23 12
رأس غارب 26 15
سفاجا 26 16
مرسى علم 27 17
شلاتين 27 18
حلايب 26 18
أبو رماد 29 15
مرسى حميرة 26 17
أبــــــرق 32 15
جبل علبة 31 15
رأس حدربة 26 17
الفيوم 26 12
بني سويف 27 12
المنيا 28 13
أسيوط 29 13
سوهاج 30 14
قنا 31 16
الأقصر 31 17
أسوان 32 19
الوادي الجديد 31 17
أبوسمبل 32 19

أما درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 36 27
المدينة المنورة 34 21
الرياض 29 17
المنامة 24 20
أبوظبي 32 23
الدوحة 28 20
الكويت 26 14
دمشق 18 07
بيروت 18 14
عمان 20 10
القدس 20 11
غزة 21 14
بغداد 24 11
مسقط 34 25
صنعاء 28 11
الخرطوم 41 28
طرابلس 16 13
تونس 18 11
الجزائر 16 05
الرباط 20 11
نواكشوط 26 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
العظمى الصغرى
أنقرة 17 03
إسطنبول 13 07
إسلام آباد 22 13
نيودلهي 30 18
جاكرتا 34 24
بكين 13 04
كوالالمبور 35 24
طوكيو 15 09
أثينا 16 09
روما 20 06
باريس 12 01
مدريد 21 06
برلين 08 01
لندن 15 06
مونتريال 02 04-
موسكو 07 02-
نيويورك 12 04
واشنطن 14 05
أديس أبابا 26 14

هيئة الأرصاد طقس الباكر جنوب الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

مباراة الاهلي و الترجي

الدردير: كلمة حق ضربة جزاء الترجي أمام الأهلي ظلم

ترشيحاتنا

سؤال الطفلة جنا

هل نزول القرآن باللغة العربية فيه ظلم لغير العرب؟.. إمام السيدة زينب يجيب

تكريم الفائز بدولة التلاوة

قدم الشكر لهؤلاء.. أول تعليق للفائز بجائزة دولة التلاوة فرع التجويد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

المكرمون في احتفالية ليلة القدر : نشكر الرئيس السيسي على رعايته لأهل القرآن

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

فيديو

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد