تابلوه تراثي ديني مبهر .. خطوة جديدة في تطوير منطقة السيدة عائشة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه لم يتبق إلا أيام قليلة على الانتهاء من ازالة كوبرى السيدة عائشة المعروف بكوبرى الموت، والبدء فى اعادة تطوير المنطقة مكانه، ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة فى اطار أعمال الحفاظ على القاهرة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة على أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالدولة لم تغفل يومًا عن البحث عن حلول جذرية للمشكلات التى كان يسببها كوبرى السيدة عائشة الذى تم بناؤه أوائل الثمانينات ليربط بين طريق صلاح سالم ومنطقة سور مجرى العيون، ونظرًا لوجود ميل بالكوبري لجأ إليه المصمم بسبب الكتلة السكنية المجاورة والتي صعب التخلص منها لإقامة كوبري طبيعي وهو ما تسبب في كثرة الحوادث التى راح ضحيتها عدد كبير من الأرواح البريئة، حتى أصبح الكوبرى يعرف "بكوبرى الموت"، وقد تم عمل إصلاحات لتدعيم القواعد ، والأعمدة ، والكمرات ، والأسوار ، والفواصل عدة مرات ، لكنها لم تقض على مشكلة الكوبري، لذا تم اتخاء قرار فكه وإزالته حرصًا على أمن وسلامة المواطنين بعد تشغيل محور صلاح سالم الجديد، الذى يعد بديل للكوبري آمن على حياة المواطنين، ويحقق فى الوقت نفسه السيولة المرورية المطلوبة.