حسن المستكاوي: الأرقام التي يحققها صلاح دخلت كتاب تاريخ ليفربول

وجه الناقد الرياضي حسن المستكاوي رسالة دعم للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب المستكاوي: “الأرقام التي يحققها صلاح دخلت كتاب تاريخ ليفربول، والأرقام مهمه طبعا لكن الحب الذي يناله صلاح من جماهير ليفربول يعد أكسير القوة والحياة لنجمنا العالمي محمد صلاح .. وهذا الحب احتواء مذهل لنجم مصري”.

وتابع: “انتهت مباراة برايتون وأخذ جمهور الريدز يغني للملك المصرى الذي كانت مشاركته عبئا علي دفاع برايتون ومربكا بسرعته وتحركاته ولمساته رغم انه لم يسجل”.

واختتم: “المسالة ليست فقط التعاطف مع نجم كرة مصرى وانما هو تعاطف مع رمز للموهبة وللكفاح وللجدية وللبطولة”.

كشفت تقارير سعودية عن تفاصيل زيارة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى مدينة جدة، والتي أثارت اهتمام الجماهير والإعلام في ظل الحديث المتكرر عن مستقبله الكروي وإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي.

أوضحت التقارير أن زيارة صلاح تكتسب الطابع الديني بالدرجة الأولى، حيث يحرص قائد منتخب مصر على أداء مناسك العمرة قبل التحاقه بمعسكر المنتخب استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقررة في المغرب.

وأضافت التقارير أن برنامج الزيارة قد يتضمن بعض الأنشطة الجانبية، مثل الالتزامات الإعلانية والتجارية، خاصة في ظل التعاون مع وزارة السياحة السعودية، واستغلال الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها صلاح على المستويين العربي والعالمي.

وأشارت التقارير إلي أن زيارة محمد صلاح لا ترتبط بأي مفاوضات رسمية مع أندية الدوري السعودي في الوقت الحالي، وأن كل ما يتداول حول مستقبله يظل في إطار التكهنات، دون وجود خطوات عملية أو اتفاقات معلنة.