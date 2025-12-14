الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج في جولة إعادة المرحلة الثانية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية لتصويت المصريين بالخارج بدأت الآن في دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.

وأضاف بنداري، في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن 139 مقر انتخابي بدأ رسميا في استقبال الناخبين للتصويت في العملية الانتخابية بجولة الإعادة للمرحلة الثانية.

وأشار إلى أن 117 دولة بالخارج فتحت مقرات التصويت في السفارات المصرية بالخارج لتمكين المصريين هناك بالتصويت في العملية الانتخابية.

أوضح أن أول سفارة بدأت فعليا في تصويت المصريين بالخارج هي سفارة مصر بدولة نيوزيلندا في تمام العاشرة مساءا بتوقيت مصر، وسيتم تباعا بدء العملية الانتخابية في كل المقرات الانتخابية في تصويت المصريين بالخارج.

أوضح أن أخر بعثة سيتم بدء التصويت فيها هي لوس أنجلوس بأمريكا غدا في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.