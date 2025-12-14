قدمت الشيف ثريا الألفي، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، طريقة شوربة السي فود بالكريمة.

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

المكونات الأساسية:

مأكولات بحرية مشكلة (جمبري، كاليماري، سمك فيليه، بلح البحر).

زبدة أو زيت نباتي.

بصل وثوم مفروم.

دقيق.

مرق (ماء سلق المأكولات البحرية أو مرق جاهز).

حليب أو كريمة طبخ.

ملح وفلفل أسود وبهارات (مثل البابريكا والكمون).

شبت أو بقدونس للتزيين.

طريقة التحضير لعمل شوربة السي فود بالكريمة:

تحضير المأكولات البحرية:

تُغسل المأكولات البحرية جيداً وتُصفى. يمكن سلق السمك الفيليه وقشر الجمبري بشكل منفصل لاستخدام المرق لاحقاً.

تشويح المكونات:

في قدر على نار متوسطة، تُذوّب الزبدة أو الزيت، ثم يُضاف البصل والثوم ويُقلبان حتى يذبلا.

إضافة المأكولات البحرية:

تُضاف المأكولات البحرية (مع مراعاة أوقات الطهي المختلفة، حيث يُضاف الكابوريا والكاليماري أولاً ثم السمك والجمبري) وتُقلب لمدة 5 دقائق حتى تبدأ بالنضج.

إضافة الدقيق والبهارات:

يُضاف الدقيق والبهارات (الملح، الفلفل، الكمون) ويُقلب المزيج لدقيقتين.

إضافة المرق والسوائل:

يُضاف ماء السلق أو المرق تدريجياً مع التقليب المستمر لمنع التكتل، حتى يصبح القوام سميكاً.

اللمسة النهائية:

يُضاف الحليب أو كريمة الطبخ ويُقلب جيداً، وتُترك الشوربة على نار هادئة لبضع دقائق قبل الغليان. لا تُترك لتغلي باللبن.

التقديم:

تُرفع الشوربة من على النار، وتُزين بالشبت أو البقدونس، وتُقدم ساخنة.