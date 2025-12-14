قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم سيدني المسلح يرفع حصيلة القتلى إلى 16 ويشعل استنفارا عالميا (قصة كاملة)
موعد جنازة وعزاء شقيقة الزعيم عادل إمام
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي ضد مدنيين أستراليين يهود: التعدي على النفس البشرية مُحرم
حلمي عبدالباقي يرد على متحدث نقابة الموسيقيين بشأن أزمة عاطف إمام.. تفاصيل
كيف أطلب من الله أن يقضي حاجتي؟.. بـ3 أعمال تتحقق أصعب أحلامك
مفتي الجمهورية ينعى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
السلطات المغربية تعلن وفاة 7 أشخاص نتيجة السيول الجارفة
الإٍستقالة ليست الحل.. عمرو أديب: مجلس إدارة الزمالك عليه التحرك في قضية الأرض
متحدث وزارة الشباب والرياضة: النيابة والكسب غير المشروع يحسمان أزمة الزمالك
السعودية.. تعليق الدراسة في 36 مدينة ومحافظة غدًا الاثنين بسبب سوء الطقس
برلماني: مركز التجارة الإفريقي يُعزز حضور مصر الاقتصادي بالقارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

متحدث وزارة الشباب والرياضة: النيابة والكسب غير المشروع يحسمان أزمة الزمالك

أرض الزمالك
أرض الزمالك
حسام الحارتي

علق محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ، على أزمة أرض نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.

وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عبر قناة صدى للبلد: نادي الزمالك نادي عريق والدوله تقف بجانبه، وإن يكون في حلول بديلة ووزارة الشباب والرياضة كانت تنسق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول بديلة لنادي الزمالك، وكل هذه الأمور محل نقاش.

وواصل الشاذلي: لكن كان لازم يكون في قدر من المرونة من مجلس الزمالك، في إدارة هذا الملف، لأن الجهات المعنية تبدي مرونة.

وأكمل: وصلنا لطريق مسدود بكل وضوح حالياً لأن من سنة 2003 لم يتم إنجازها، وده أمر طبيعي.

وأتم: في مرونة لإنقاذ الزمالك لوجود حلول بديلة، ولازم مرونة من إدارة نادي الزمالك واستجابة لكل تحركات الوزارات دي.

وعن المرونة المطلوبة حالياً من مجلس إدارة نادي الزمالك وكابتن حسين لبيب في الوقت الحالي يعملوا ايه قال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة: 
إنه لما حصل تفاوض ولما حصل تنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والإسكان إن يكون في أرض بديلة، كان لازم يكون في استجابه

واستطرد: مينفعشي يطلع بيان يرفض الأرض البديلة ويقول متمسكين بالأرض وكل الأمور دي مرفوضه في الاساس لان في لوائح ونظم وقوانين تم تطبيقها، ومش فرض على وزارة الإسكان توفر لك أرض بديلة.

وأردف: لكن لمكانة الزمالك بيحصل مرونة لحلول وأرض بديلة، ولازم الزمالك يتحرك ويدور على أرض تانية.

وردا علي سؤال هل بيان الزمالك برفض الأرض البديله سبب غضب؟ قال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة:

أيوه طبعا طبعا لأنه مكنشي على أي مسار من المسارات... الدولة مش مطالبة تدور على أرض بديلة، واتسحبت أراضي كتير لعدم الالتزام، وحصل مرونة تجاه الزمالك واستثناءات، وده حق الزمالك ندور على حلول.

تابع: الوزير أحال الأمر لهيئة المجتمعات العمرانية للبحث عن أرض بديلة تُمنح للزمالك، ولحد دلوقتي لم يجدوا.

وأضاف:  دي أزمة كبيرة، حصولهم على أموال وتبقى معلّقة لحين تقرير النيابة، وده محل تحقيق، وهننتظر قرار النيابة وهيئة الكسب غير المشروع لأنه أمر خطير، ولازم ننتظر لأنه قد يترتب عليه أي هزّة للزمالك.

ولفت إلى أن الزمالك في أزمة كبيرة، وكوارث المجالس المتتالية هي السبب، والأزمات دي من 2003، واتسحبت الأرض وكان التعامل كارثي في ملف وجود فرع والقلعة اتظلمت هي والجماهير بتصرفات المجالس وفي مسار من الوزير ووزارة الإسكان لإيجاد حلول بديلة

أرض نادي الزمالك نادي الزمالك وزارة الشباب والرياضة وزارة الإسكان الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

ترشيحاتنا

مودرن سبورت

موهبة موردن سبورت مرشح للانضمام للزمالك

نادين السلعاوي

نادين السلعاوي: إصرار لاعبات الأهلي كلمة السر في الفوز بلقب إفريقيا

منتخب مصر

منتخب مصر يخوض تدريبه بإستاد القاهرة استعدادا لمواجهة نيجيريا وديا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده
تناول السمون مرة اسبوعيا واكتشف فوائده

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

فيديو

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد