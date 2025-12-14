خلل إداري جسيم في مدارس النيل.. برلماني يكشف تفاصيل المشكلة

أكد النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب عن دائرة التجمع، أن وزارة التربية والتعليم اتخذت الإجراءات اللازمة في واقعة مدارس النيل المصرية الدولية، بينما النيابة العامة تقوم بدورها في تحديد المسؤولين واتخاذ العقوبات اللازمة.

وقال عبد المنعم إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أن الواقعة التي حدثت في مدارس النيل الدولية، تعكس خللا إداريا كبيرا داخل المنظومة التعليمية، فهي ليست مجرد سلوكا فرديا، مؤكدا أن الواقعة استمرت لأكثر من أسبوع ولم يتم التعامل معها من قبل إدارة المدرسة حتى تدخلت الشرطة.

ونوه بأن الخلل الإداري يمكن أن يؤدي إلى مشكلات متكررة داخل المنظومة التعليمية، مؤكدا أن المشكلة ليست محصورة في مدارس النيل فقط، بل تتعلق بالمدارس الدولية والخاصة والحكومية.