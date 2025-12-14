التعليم: إجراءات قانونية جارية ضد كل من ثبت تقصيره في حادثة مدارس النيل الدولية

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك إجراءات قانونية جارية تجاه كل من ثبت تقصيره أو إهماله أو ارتكابه أي خطأ أدى إلى وقوع الحادثة التي تمت في مدارس النيل الدولية.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن إدارة مدارس النيل المصرية الدولية تخضع بالكامل لوزارة التربية والتعليم، وأنه تم تشكيل لجنة مختصة تحت إشراف مباشر من الوزير.

ولفت المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة؛ هو متابعة أي تقصير أو إهمال أو خطأ في إدارة المدارس، بحيث يتم الإبلاغ بشكل فوري عن أي خلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان عدم تكرار أي واقعة مماثلة.