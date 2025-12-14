السلطات المغربية تعلن وفاة 7 أشخاص نتيجة السيول الجارفة

أفادت السلطات المغربية بإقليم آسفي، بتسجيل 7 حالات وفاة، نتيجة السيول الجارفة وتسربها إلى عدد من المنازل والمحلات، فيما تم إسعاف 20 شخصا آخرين يخضعون حاليا للعناية الطبية على مستوى مستشفى محمد الخامس بآسفي.

الفيضانات تودي بحياة 7 اشخاص

و لقى الضحايا مصرعهم على إثر التساقطات الرعدية القوية التي شهدها الإقليم والتي أدت إلى إحداث تدفقات فيضانية استثنائية خلال فترة ساعة واحدة، و ذلك مساء يوم الأحد 14 ديسمبر 2025.





و فيما يخص الخسائر المادية، غمر مياه الأمطار ل70 منزلا ومحلا تجاريا على مستوى المدينة القديمة بآسفي، خاصة شارع بئر أنزران وساحة أبو الذهب.





و تضرر المقطع الطرقي الرابط بين آسفي ومركز جماعة احرارة على مستوى الطريق الإقليمية 2300، وانقطاع حركة المرور بعدة محاور على مستوى المدينة.





و قامت السلطات العمومية وكافة القطاعات المعنية ومختلف المتدخلين، على التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستية والموارد البشرية، من أجل التدخل الفوري لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين.





وتستمر الجهود من أجل البحث والعثور عن مفقودين محتملين وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات الخدمات بالإقليم.