مسئول أمريكي سابق يشيد بشجاعة مسلم قاوم الإرهابيين في حادث سيدني

قال توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأميركي السابق، إن الهجوم الذي وقع في أستراليا يُنظر إليه بوضوح على أنه عمل إرهابي استهدف الجالية اليهودية، مشيرًا إلى أن مسلحَين أطلقا النار خلال احتفال ديني، وهو ما قوبل بإدانات واسعة من حكومات مختلفة حول العالم.

وأضاف واريك، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه لاحظ أيضًا صدور إدانات رسمية من دول عدة، من بينها قطر، إلا أن بعض التقارير أغفلت الإشارة إلى موقف لافت تمثل في الإشادة الواسعة بشجاعة المواطن الأسترالي المسلم أحمد الأحمد، الذي تمكن من نزع السلاح من أحد مطلقي النار، في خطوة أسهمت في الحد من خطورة الهجوم.

وأوضح أن أحمد الأحمد، الذي أُصيب خلال الحادث، وُصف من قبل كثيرين حول العالم بأنه "بطل حقيقي"، حيث أظهر شجاعة استثنائية رغم أنه لم يستخدم سلاحًا في حياته، كما ظهر في مقاطع مصورة وهو ينتزع السلاح من المهاجمين.

وأكد واريك أن بطولة هذا الرجل تستحق التقدير والاعتراف، باعتبارها نموذجًا يتجاوز الخلافات الدينية والثقافية، مشددًا على أن الرأي العام العالمي نظر إليه باعتباره رمزًا للشجاعة والتضحية في مواجهة العنف والإرهاب.