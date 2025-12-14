قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: بيان النيابة العامة كاشف لكل ما حدث في قضية أرض نادي الزمالك
أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025
الأهلي يحسم موقف إنشاء فرعين جديدين في إجتماع مجلس الإدارة المقبل| خاص
أحمد موسى: النيابة العامة خط الدفاع الأول عن المال العام.. ولا استثناء في تطبيق القانون
موسكو تحذر من نوايا واشنطن تجاه فنزويلا: النفط خلف الخطاب الأمريكي
تذكرتي: بدء حجز تذاكر مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لأمم إفريقيا
أحمد موسى: على مسئوليتي أول برنامج يفتح ملف أرض الزمالك.. والنيابة العامة تكشف الحقيقة
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
مجلس الزمالك يجتمع لمناقشة ملف أرض 6 أكتوبر
دار الإفتاء: ذنب أحمد السقا في رقبة كل واحد اتريق عليه.. فيديو
صدي البلد يرصد تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقود رباعي الفريق
مصر تدين الهجوم المسلح في مدينة سيدني الأسترالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب
عبد العزيز جمال

واصلت أسعار الذهب اليوم تسجيل ارتفاعات متباينة في الأسواق، مدفوعة بحالة من الترقب في الأسواق العالمية، وتزايد الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

وسجل سعر الذهب ارتفاعا بقيمة 100 جنيه مقارنة بسعر الأمس لعيار 21 ، بينما سجل جنيه اذلهب ارتفاعا بقيمة 800 جنيه.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

ويرصد موقع «صدى البلد» في نشرته المسائية أسعار بيع وشراء الذهب في مصر، إلى جانب أحدث تحركات المعدن النفيس، خلال تعاملات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، وفق بيانات “أي صاغة”.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، نحو 6560 جنيهًا.
وبلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 حوالي 6535 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6015 جنيهًا.
وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 5990 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 5740 جنيهًا.
ووصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى حوالي 5720 جنيهًا.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 4920 جنيهًا.
فيما بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 18 حوالي 4905 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 3825 جنيهًا.
وبلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 حوالي 3815 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3280 جنيهًا.
وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 نحو 3270 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في السوق نحو 45920 جنيهًا، فيما وصل سعر شراء الجنيه الذهب إلى حوالي 45760 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب محليًا

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 204040 جنيهًا.
وبلغ سعر شراء أوقية الذهب حوالي 203330 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

سعر أونصة الذهب عالميًا

سجل سعر أونصة الذهب اليوم نحو 4300.29 دولار للبيع، و4299.92 دولار للشراء، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لتحركات السوق العالمية.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة

تتراوح قيمة مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة ما بين 100و250 جنيها للجرام، باختلاف نوع العيار وشكل المشغولات الذهبية.

وتُستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة أساسية في وزن السبائك والمشغولات الذهبية عالميًا، بينما يظل سعر الذهب في الصاغة مرتبطًا بشكل مباشر بتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف العملات.

