البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل آباء الكلية الإكليريكية بالمعادي للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس الإكليريكيّة الأب روماني فوزي ومعه مجلس الإكليريكيّة الأب أبرام ماهر، الأب جوزيف مُنير، الأب أنطونيوس زكّا والأب جوفاني قاصد لتقديم التهنئة القلبية لغبطته، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلاديّ الجديد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

"لقاء أبوي يعزّز الروابط": وقد تميز اللقاء بحفاوة الاستقبال من جانب غبطته، وبمشاعر أبوية وبنوية متبادلة عكست عمق العلاقة بين الأب الراعي وأبناء الإكليريكية.

أعرب غبطة البطريرك عن جزيل شكره وتقديره لهذه المبادرة الطيبة واللفتة الرائعة من آباء الإكليريكيّة، في حين عبّر مجلس الآباء عن شكرهم العميق لهذا الاستقبال الأبوي الحاني.

أهمية الإكليريكية

وشهد اللقاء حوارًا مثمرًا ومفعمًا بالرجاء، تناول آخر مستجدات وأحوال الإكليريكية، ذلك وبالإضافة إلى مناقشة شؤون الدعوات في الكنيسة القبطية الكاثوليكية، حيث أكد غبطة البطريرك على أهمية الإكليريكية كمنارة لتخريج كهنة المستقبل.