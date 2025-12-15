قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
هيئة الدواء: مصر تضم حاليا 179 مصنع أدوية مرخصا.. فيديو

محمد شحتة

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة تضطلع بدور محوري في منظومة التراخيص الصيدلية، وفقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، باعتبارها الجهة المعنية بترخيص جميع المنشآت الصيدلية التي تتعامل في الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف ضمان أمان وجودة وفعالية المنتجات المتداولة في السوق المصري.

وأوضح رجائي، خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن منظومة التراخيص تمثل ركيزة أساسية تقوم على شقين رئيسيين؛ الأول يتمثل في دعم الاستثمار في الصناعات الدوائية والطبية، من خلال تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية المعتمدة، خاصة بعد حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية بمستوى النضج الثالث، ما يضمن بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وأضاف أن الشق الثاني يتعلق بالرقابة على سوق الدواء، حيث تشمل منظومة الترخيص التأكد من توافر جميع الاشتراطات اللازمة للتصنيع والتداول، سواء للمصانع أو المستوردين أو المخازن أو المستودعات أو المكاتب العلمية، وكل الجهات المعنية بتداول المنتجات الطبية والمستحضرات الدوائية.

وفيما يخص تأثير التوسع في التراخيص على توافر الدواء، أكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن زيادة عدد المنشآت المرخصة تعزز التنافسية داخل السوق، وتسهم في توفير الدواء بشكل أفضل وأسرع من خلال منافذ شرعية وآمنة، مشيرًا إلى أن مصر تضم حاليًا 179 مصنع أدوية مرخصًا، وأكثر من 1600 مخزن دواء، ونحو 150 مصنع مستلزمات طبية، بالإضافة إلى حوالي 130 مصنع مستحضرات تجميل، فضلًا عن أكثر من 80 ألف صيدلية.
 

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

رحيل حسام عبدالمجيد وبديل جديد.. الزمالك يخطط لـ ميركاتو يناير

خناقة على ثمن مشاريب .. مدرب جيم يطعن أجنبيا ببولاق الدكرور

تأجيل محاكمة 199 متهما بالهيكل الإداري

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

