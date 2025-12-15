هيئة الدواء: مصر تضم حاليا 179 مصنع أدوية مرخصا.. فيديو

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة تضطلع بدور محوري في منظومة التراخيص الصيدلية، وفقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، باعتبارها الجهة المعنية بترخيص جميع المنشآت الصيدلية التي تتعامل في الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف ضمان أمان وجودة وفعالية المنتجات المتداولة في السوق المصري.

وأوضح رجائي، خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن منظومة التراخيص تمثل ركيزة أساسية تقوم على شقين رئيسيين؛ الأول يتمثل في دعم الاستثمار في الصناعات الدوائية والطبية، من خلال تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية المعتمدة، خاصة بعد حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية بمستوى النضج الثالث، ما يضمن بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وأضاف أن الشق الثاني يتعلق بالرقابة على سوق الدواء، حيث تشمل منظومة الترخيص التأكد من توافر جميع الاشتراطات اللازمة للتصنيع والتداول، سواء للمصانع أو المستوردين أو المخازن أو المستودعات أو المكاتب العلمية، وكل الجهات المعنية بتداول المنتجات الطبية والمستحضرات الدوائية.

وفيما يخص تأثير التوسع في التراخيص على توافر الدواء، أكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن زيادة عدد المنشآت المرخصة تعزز التنافسية داخل السوق، وتسهم في توفير الدواء بشكل أفضل وأسرع من خلال منافذ شرعية وآمنة، مشيرًا إلى أن مصر تضم حاليًا 179 مصنع أدوية مرخصًا، وأكثر من 1600 مخزن دواء، ونحو 150 مصنع مستلزمات طبية، بالإضافة إلى حوالي 130 مصنع مستحضرات تجميل، فضلًا عن أكثر من 80 ألف صيدلية.

