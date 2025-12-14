قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

رحيل حسام عبدالمجيد وبديل جديد.. الزمالك يخطط لـ ميركاتو يناير

منتصر الرفاعي

قرر مسئولو نادي الزمالك الموافقة على بيع حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال وصول عرض خارجي مالي مناسب، مع تبقي موسم ونصف على نهاية عقده الرسمي في ميت عقبة.

ويأمل مجلس الزمالك في الحصول على عائد مالي يصل إلى 3 ملايين دولار (حوالي 150 مليون جنيه) مقابل رحيل عبدالمجيد، بدلًا من استمرار الوضع المعقد الحالي في ظل فشل مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2027.

وينتظر مسئولو الزمالك صحة ما تردد عن امتلاك اللاعب عرض احتراف أوروبي جيد، تمهيدًا للبت في أمره والموافقة على احترافه في نادٍ آخر.

كما يعتزم النادي استغلال عائد رحيله لتغطية المستحقات المالية للاعبين المحترفين، وسداد جزء من عقود اللاعبين السنوية، بالإضافة إلى توفير سيولة مالية لرفع عقوبات الفيفا وفتح المجال أمام صفقات جديدة في يناير المقبل.

الزمالك يبحث عن مدافع اخر لتعويض حسام عبدالمجيد 

وفي هذا السياق، يبحث الزمالك عن مدافع جديد لتعويض رحيل عبدالمجيد، مع توجه النادي لبدء مفاوضات مع نادي بتروجت لضم مدافعه هادي رياض، الذي لفت الأنظار في ميت عقبة كصفقة محتملة لتدعيم الخط الخلفي في الميركاتو الشتوي.

الزمالك يفتح الباب أمام لاعبي الفريق

كما قرر الزمالك فتح الباب أمام رحيل أي لاعب محلي حال وصول عروض مالية مناسبة، خاصة بعد الأنباء عن اهتمام بعض الأندية بلاعبين مثل محمود جهاد وسيف فاروق جعفر ثنائي الوسط، وناصر منسي رأس الحربة، ضمن خطة النادي لتعزيز الخزينة بعائد لا يقل عن 50 مليون جنيه وضخ سيولة مالية جديدة.

ويظل القرار النهائي بشأن رحيل أو بقاء أي لاعب من مسؤولية جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، الذي يملك كلمة الفصل خلال فترة الانتقالات المقبلة.

حسام عبدالمجيد نادي الزمالك الزمالك مدافع الزمالك

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

كنز لصحتك.. تناول السلمون مرة أسبوعيا واكتشف فوائده

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الثانية من حملة بشرة خير بالأقصر

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

