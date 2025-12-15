نصائح مفيدة لتسريع نسخة الـ مايكروسوفت ويندوز

نصائح لتسريع نسخة الويندوز .. ثمة كثير من الأسباب التي تؤدي إلى إبطاء عمل نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز، منها مثلا امتلاء مساحة التخزين، أو وجود العديد من البرامج التي يتم تشغيلها تلقائيا.

نصائح لتسريع نسخة مايكروسوفت ويندوز

نشرت شركة مايكروسوفت الأمريكية بعض النصائح والإرشادات المفيدة، التي يمكن تجربتها لحل مشكلة تباطؤ سرعة نظام ويندوز، ومنها:

التحقق من التحديثات

يمكن للمستخدم التحقق من وجود تحديثات لنظام التشغيل في قائمة الإعدادات تحت بند "تحديثات ويندوز"، ويجب تثبيت هذه التحديثات في حال وجودها، علاوة على أنه يجب البحث عن التحديثات الاختيارية في "تحديثات ويندوز/خيارات متقدمة".

واقرأ أيضًا:

التحقق من الفيروسات

ينبغي للمستخدم فحص الحاسوب بحثا عن البرامج الضارة المحتملة، وذلك بواسطة برامج مكافحة الفيروسات من الشركات الأخرى أو بواسطة برنامج مايكروسوفت Defender؛ حيث يمكن إجراء "فحص سريع" من خلال قائمة "الإعدادات/الخصوصية والأمان/أمان ويندوز/الحماية من الفيروسات والتهديدات".

حذف الملفات غير الضرورية

يمكن للمستخدم تفريغ مساحة التخزين وحذف الملفات المؤقتة من خلال قائمة "الإعدادات/النظام/التخزين"، وبعد ذلك يجب كتابة "تنظيف القرص الصلب" في نطاق البحث في قائمة "ابدأ"، وتحديد القرص الصلب، الذي يجب تنظيفه.

حذف التطبيقات غير المستخدمة

يتعين على المستخدم حذف التطبيقات غير المستخدمة عن طريق قائمة "الإعدادات/التطبيقات/التطبيقات المثبتة"، وتساعد هذه الخطوة في توفير مساحة التخزين وتقليل نشاط التطبيقات المحتمل في الخلفية، وبالنسبة للبرامج المتبقية، والتي لا تحتاج لأن تعمل في الخلفية، يجب النقر على قائمة النقاط الثلاث في أقصى يمين البرنامج، ثم تحديد "خيارات متقدمة"، وتحت بند "أذونات تطبيقات الخلفية" ينبغي تحديد الخيار "أبدا" في البند "السماح لهذا التطبيق بالعمل في الخلفية".

التحقق من التطبيقات التي تعمل تلقائيا

ينبغي للمستخدم تعطيل التطبيقات، التي تعمل تلقائيا، والتي لا يحتاجها نظام التشغيل لبدء العمل، وللقيام بذلك يمكن فتح مدير المهام بواسطة الضغط على مجموعة المفاتيح “Ctrl+Shift+Esc”، وبعد ذلك يتم تحديد البند "تطبيقات بدء التشغيل" على اليسار، وعندئذ يجب النقر بالزر الأيمن للفأرة على التطبيقات، التي لا يجب أن تعمل تلقائيا، ثم تحديد الخيار "تعطيل".

التحقق من العمليات

يمكن للمستخدم التحقق من العمليات ضمن علامة التبويب "العمليات" من خلال البحث عن التطبيقات، التي تستهلك الكثير من موارد المعالج أو الذاكرة، ثم النقر بالزر الأيمن للفأرة على هذه التطبيقات واختيار "إنهاء المهمة".

الحد من المؤثرات البصرية

يمكن القيام بهذه الخطوة من خلال كتابة "ضبط مظهر وأداء ويندوز" في خانة البحث في قائمة "ابدأ"، وتحت علامة التبويب "المؤثرات البصرية" يجب تحديد الخيار "ضبط لأفضل أداء"، وبعد ذلك يتم النقر على "تطبيق"، ثم "موافق" في الأسفل.

ضبط إدارة الطاقة على أفضل أداء

يتعين على المستخدم ضبط الخيار "أفضل أداء" في قائمة "الإعدادات/النظام/الطاقة والبطارية/حالة البطارية"، حتى إذا كان اللاب توب موصلا بمصدر التيار الكهربائي.

تحسين القرص الصلب

يمكن للمستخدم تحسين القرص الصلب من خلال كتابة "إلغاء تجزئة القرص الصلب وتحسين الأداء" في خانة البحث في قائمة "ابدأ"، وبعد ذلك يتم تحديد القرص الصلب المرغوب، ثم النقر على "تحسين".

تقليل الإشعارات أو إيقافها

بإمكان المستخدم إيقاف الإشعارات غير الضرورية من البرامج عن طريق قائمة "الإعدادات/النظام/الإشعارات".

إغلاق التطبيقات وعلامات تبويب المتصفح غير المستخدمة

فتح عدد كبير من البرامج أو علامات التبويب في متصفح الإنترنت قد يؤثر على أداء الحاسوب بدرجة ملحوظة، ولذلك من الأفضل إغلاق جميع التطبيقات وعلامات التبويب غير المستخدمة، وإذا لم يتحسن أداء الحاسوب، فعندئذ يجب إعادة تشغيل مجددا.