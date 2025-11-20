قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مايكروسوفت تفاجئ العالم.. تحويل جذري يضع ويندوز في مركز قوة الذكاء الاصطناعي

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إعادة هيكلة جذرية لنظام التشغيل ويندوز لجعله أول "Agentic OS" في العالم، أي نظام تشغيل مهيأ لعمل الوكلاء الذكيين المستقلين، مما يمهد لمرحلة جديدة في تطور الحوسبة الشخصية ويجعل المنصة البالغة 40 عاما أساسا لعصر جديد من التعاون بين الإنسان والآلة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر Ignite 2024، حيث كشفت مايكروسوفت عن دمج بنية تشغيل الوكلاء مباشرة داخل ويندوز 11، بما يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ مهام معقدة ومتعددة الخطوات بالنيابة عن المستخدم اكتشاف الأدوات، وتنفيذ سير العمل، والتفاعل مع التطبيقات عبر بروتوكولات موحدة، وكل ذلك داخل بيئات آمنة ومنفصلة عن جلسات المستخدم.

وتعد هذه الخطوة أكبر تغيير معماري في ويندوز منذ إدخال النموذج الأمني الحديث. 

ويقول بافان دافولوري، رئيس ويندوز في مايكروسوفت، إن النظام يتحول من منصة يدير فيها المستخدم التطبيقات يدويا إلى بيئة يستطيع فيها "التعبير عن النتيجة المطلوبة فقط، بينما يتولى الوكلاء معالجة التعقيد".

ثلاث ركائز جديدة تؤسس لحقبة "حوسبة الوكلاء"

قدمت مايكروسوفت ثلاث قدرات أساسية جديدة تشكل العمود الفقري للرؤية الجديدة:
 

- دعم مدمج لبروتوكول Model Context Protocol MCP من Anthropic، الذي يسمح للوكلاء بالاتصال بالأدوات ومصادر البيانات، حيث أنشأت مايكروسوفت سجلا داخليا آمنا لتسجيل قدرات التطبيقات وإتاحتها لأي وكيل متوافق.

- طبقة وسيطة MCP Proxy مسؤولة عن التحقق من الهوية، وإدارة الصلاحيات، وتسجيل كل التفاعلات بين الوكلاء والأدوات.

- بيئة تشغيل منفصلة وآمنة للوكلاء تعمل بجلسة مستقلة عن المستخدم، مع صلاحيات محدودة افتراضيا وسجلات تدقيق تفصل بوضوح بين أنشطة المستخدم والوكيل، وهو عنصر محوري للمؤسسات.

كما كشفت مايكروسوفت عن Windows 365 for Agents، الذي يتيح للوكلاء العمل من خلال أجهزة افتراضية في Azure لأداء المهام الثقيلة دون استهلاك موارد الجهاز المحلي.

شريط المهام يتحول إلى مركز قيادة للوكلاء

قدمت مايكروسوفت واجهة "Ask Copilot" الجديدة على شريط المهام، لتصبح نقطة دخول موحدة لتشغيل الوكلاء والبحث وCopilot.
ويمكن للمستخدمين استدعاء الوكلاء باستخدام علامة ‎@‎، ثم متابعة تقدمهم عبر بطاقات ومؤشرات وتنبيهات دون تعطيل العمل الجاري.

وتؤكد مايكروسوفت أن التجربة اختيارية بالكامل لضمان تحكم المستخدم في كل خطوة، حيث اعتمادت على بروتوكول MCP المفتوح يأتي كرسالة موجهة لشركات تعتمد أطرا مغلقة مثل آبل وجوجل.
 

يستند النظام الأمني الجديد إلى مبدأ “الأمان المبني في الأساس”، ويتضمن:

- تشغيل الوكلاء بصلاحيات محدودة جدا.

- موافقة صريحة عند الوصول للملفات أو الإعدادات.

- تسجيل مفصل لكل نشاط للوكلاء.

- سياسات تحكم عبر Intune وGroup Policy للمؤسسات.

تؤكد مايكروسوفت أن اعتماد هذه المزايا سيكون اختياريا وتدريجيا، انسجاما مع حذر المؤسسات تجاه الوكلاء المستقلين.

وتقول الشركة إنها تراهن على أن التكامل على مستوى نظام التشغيل هو ما سيجعل "وكلاء الذكاء الاصطناعي" جزءا طبيعيا من العمل اليومي، لكن نجاح الرؤية يعتمد على قبول المؤسسات والمطورين، وعلى قدرة مايكروسوفت على موازنة الابتكار مع الاستقرار الذي رسخته ويندوز طوال 40 عاما.

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
