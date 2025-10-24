قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيللي كريم تهنئ حاتم صلاح بالزفاف
منتخب الناشئين.. حلم استعادة أمجاد 1997 في مونديال قطر
أستاذ علوم سياسية لـ صدى البلد: تحركات مصر الأخيرة رسالة حاسمة بأن القاهرة لن تسمح بانهيار التهدئة في غزة
مصطفى شوبير يدعم الطفل ضيف المران قبل سفره لزرع نخاع
هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي
أونروا: يجب أن توقف إسرائيل عمليات الضم المتزايدة في الضفة الغربية
وزير الري: اطلاق 27 تطبيقا رقيمًا لمتابعة مناوبات الترع ومنشآت السيول
أسبوع حافل بالفعاليات العلمية واجتماعات المجالس.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ .. الأسباب والأعراض
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مايكروسوفت تفاجئ الجميع.. تحديث كوبيلوت الجديد يغير ملامح الذكاء الاصطناعي

كوبيلوت
كوبيلوت
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إصدار "كوبيلوت" لخريف 2025، والذي يتضمن مزايا جديدة تهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي أكثر تخصيصا وتعاونا.

وتشمل الميزات الجديدة التعاون الجماعي، الذاكرة طويلة المدى، أدوات صحية، والتعليم القائم على الصوت، وفي هذا السياق، أكد مصطفى سليمان، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، أن هذا الإصدار يمثل تحولا في طريقة دعم الذكاء الاصطناعي للمستخدمين.

ما الجديد؟


- تحسينات البحث: تم دمج خاصية "بحث كوبيلوت" التي تجمع بين الإجابات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والنتائج التقليدية في نفس العرض، مع تقديم استجابات موثوقة تتيح اكتشافا أسرع.

كما سلطت مايكروسوفت الضوء على نماذجها الداخلية مثل MAI-Voice-1 وMAI-1-Preview وMAI-Vision-1، التي تمثل الأساس لتجارب "كوبيلوت" الأكثر تفاعلية.

- الذاكرة والتخصيص: يتضمن "كوبيلوت" الآن ذاكرة طويلة المدى تتابع تفضيلات المستخدم والمعلومات عبر المحادثات. 

يمكن للمستخدمين طلب من "كوبيلوت" تذكر تفاصيل محددة مثل تدريب لماراثون أو ذكرى سنوية، ويمكن للذكاء الاصطناعي استرجاع هذه المعلومات في المحادثات المستقبلية. كما يمكن للمستخدمين تعديل أو تحديث أو حذف الذكريات في أي وقت.

- البحث عبر الخدمات: تتضمن الميزات الجديدة أدوات لربط "كوبيلوت" مع OneDrive وOutlook وGmail وGoogle Drive وGoogle Calendar، بحيث يمكنك البحث عن المستندات والبريد الإلكتروني والأحداث عبر حسابات متعددة باستخدام اللغة الطبيعية.

وتشير مايكروسوفت أن هذه الميزة سيتم طرحها تدريجيا وقد لا تكون متاحة بعد في جميع المناطق أو اللغات.

- التكامل مع إيدج وويندوز: يتطور "وضع كوبيلوت" في متصفح إيدج ليصبح ما تسميه مايكروسوفت “متصفحا ذكيا”، وبموافقة المستخدم، يمكن لـ "كوبيلوت" الاطلاع على علامات التبويب المفتوحة، تلخيص المعلومات، واتخاذ إجراءات مثل حجز الفنادق أو تعبئة النماذج.

كما تتيح التنقل باستخدام الصوت فقط تصفح الإنترنت دون استخدام اليدين، ميزة "رحلات وأفعال" متاحة حاليا في الولايات المتحدة فقط.

- الجلسات المشتركة للذكاء الاصطناعي : تتيح ميزة "المجموعات" تحويل "كوبيلوت" إلى مساحة عمل تعاونية تضم حتى 32 شخصا، كما يمكن للمستخدمين دعوة الأصدقاء أو الزملاء أو أعضاء الفريق للمشاركة في الجلسات المشتركة، ويمكن لأي شخص لديه الرابط الانضمام ورؤية نفس المحادثة في الوقت الفعلي، هذه الميزة متاحة حاليا في الولايات المتحدة فقط.

- الميزات الصحية: يستند "كوبيلوت" في الصحة إلى مصادر موثوقة مثل "هارفارد هيلث" للإجابة على الأسئلة الطبية. تتوفر هذه الميزة حاليا في الولايات المتحدة فقط عبر موقع copilot.microsoft وتطبيق "كوبيلوت" على iOS.

- التدريس الصوتي: تقدم ميزة "التعلم الحي" تدريسا صوتيا بأسلوب سقراطي للمفاهيم التعليمية، حيث تساعد الألواح البيضاء التفاعلية في شرح المفاهيم الخاصة بالتحضير للاختبارات أو ممارسة اللغات أو استكشاف مواضيع جديدة، هذه الميزة متاحة حاليا في الولايات المتحدة فقط.

- شخصية “ميكو”: قدمت مايكروسوفت شخصية "ميكو"، وهي شخصية بصرية اختيارية تتفاعل أثناء المحادثات الصوتية، بالإضافة إلى ذلك، أضافت "كوبيلوت" أسلوب محادثة "الحديث الواقعي"، الذي يتحدى الافتراضات ويتكيف مع تفضيلات المستخدم.

الميزات الجديدة متاحة حاليا في الولايات المتحدة، وتقول مايكروسوفت إنها ستتوفر في المملكة المتحدة وكندا ودول أخرى في الأسابيع القادمة، ولكن بعض الميزات قد تتطلب اشتراكا في Microsoft 365 Personal أو Family أو Premium، مع حدود استخدام قد تختلف حسب السوق والجهاز والمنصة.

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

جيب تستدعي سياراتها الهجينة بسبب عطل خطير

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

