قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل النوم في الظلام يجلب الجن؟.. وصية النبي تقيك كيدهم ولا يعرفها كثيرون
مخرج فيلم كولونيا: أداء أحمد مالك فاق التوقعات.. وأتوقع حصده جوائز أخرى
تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟
قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة
منال سلامة عن دخول البلوجرز مجال التمثيل: ما تقرفوناش في عيشتنا
اللواء أحمد زغلول: مصر ثابتة على موقفها الداعم لاستقرار ليبيا والسودان
منال سلامة: كل أولاد الفنانين مش بيتفرجوا على شغلهم.. فيديو
هل تشعر بالبرد دائمًا؟.. نقص 5 فيتامينات أساسية قد يكون السبب
أحمد جمال يحتفل بزفافه على فرح الموجي.. غدا
ضياء السيد: محمد صلاح كاتم على نفس الإنجليز
عمرو أديب: مصر دفعت ثمن موقفها من غزة.. ويدها احترقت دفاعًا عن القضية الفلسطينية
أحمد مالك : سعيد أني شرفت مصر وصناعة السينما وأخدت جائزة وسط أهلي وناسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللواء أحمد زغلول: مصر ثابتة على موقفها الداعم لاستقرار ليبيا والسودان

أرشيفية
أرشيفية

أكد اللواء أحمد زغلول، مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن تحقيق الاستقرار في ليبيا واستئناف الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في السودان، تعكس ثبات الموقف المصري واستمراريته تجاه قضايا دول الجوار المباشر.

الاستراتيجية المصرية تقوم على مبدأ الأمن الإقليمي المتكامل

وأوضح زغلول، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الاستراتيجية المصرية الواضحة في التعامل مع الأزمات الإقليمية تنطلق من قناعة راسخة بأن أمن ليبيا والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن مصر دفعت ثمناً باهظاً خلال السنوات الماضية نتيجة اضطرابات المنطقة، لكنها ظلت متمسكة بنهجها المتوازن القائم على دعم الاستقرار والحلول السياسية السلمية.

استمرار النهج المصري الداعم للحلول الواقعية

وأضاف أن إعلان الرئيس السيسي عن استئناف الجهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا والسودان ليس مجرد تصريح دبلوماسي، بل هو تأكيد عملي لاستمرار نهج الدولة المصرية في دعم الحلول الواقعية التي تحفظ وحدة الأراضي الليبية وتعيد مؤسساتها الوطنية الموحدة.

ليبيا المستقرة خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري

وأوضح اللواء زغلول أن مصر ترى في ليبيا المستقرة والمستقلة خط الدفاع الأول عن أمنها القومي الخارجي، لذلك فهي تدعم المسار السياسي الليبي–الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي تُعرقل جهود التهدئة وإعادة الإعمار.

وأضاف أن مشاركة مصر في إعادة إعمار ليبيا ورعايتها المستمرة للحوار بين القوى الوطنية الليبية تؤكد أن القاهرة لا تتدخل في شؤون الآخرين، بل تدعم مفهوم الدولة الوطنية الحديثة القائمة على السيادة والاستقرار.

رؤية مصر تنطلق من استقرار الجوار لحماية الداخل

واختتم اللواء أحمد زغلول تصريحه بالتأكيد على أن مصر ماضية في أداء دورها المحوري خلال المرحلة المقبلة، سواء في ليبيا أو السودان، بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، انطلاقًا من رؤية استراتيجية تعتبر أن استقرار الجوار هو الضمان الحقيقي لاستقرار الداخل المصري.

اللواء أحمد زغلول ليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الشاب المنتحر

بسبب تعثره ماليا .. حلاق ينهي حياته شنقا في المنوفية

ترشيحاتنا

مادورو

مسئولون أمريكيون: الحملة ضد فنزويلا تؤدي لسقوط نظام مادورو

صورة أرشيفية

إغلاق مطارين بـ ليتوانيا بعد دخول بالونات من بيلاروسيا إلى مجالهما الجوي

السفارة الإسرائيلية في روما

مؤيدون للفلسطينيين يتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في روما

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..افتح عقلك لتجارب جديدة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد