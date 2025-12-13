أحمد موسى عن استهداف قوة أمريكية بسوريا : ترامب هيجيب عاليها واطيها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قوة أمريكية كانت تتحرك في وسط سوريا وتم استهدافها وتم قتل 3 امريكان وأصيب 3 آخرين.

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في البداية تم الحديث عن أن منفذ العملية عنصر في الأمن السوري ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الداخلية السورية أعلنت أن منفذ العملية يتبنى فكرا متشددا وكان عنصرا في الأمن السوري ولازم يوضحوا للرأي العام العالمي تفاصيل الحادث".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" ترامب قال إنه هيجيب عاليها واطيها بعد تنفيذ عملية في سوريا ضد قوة أمريكية ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الإخوان هم أصل الإرهاب في العالم وكل أصحاب الأفكار المتشددة من جماعة الإخوان الإرهابية ".