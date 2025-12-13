قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات الميراث .. القصة الكاملة لـ فيديو صفع مسن كفر الشيخ | شاهد

محمود زيدان

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو يظهر صفع رجل مسن والاعتداء عليه داخل منزله بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، واستغاثة بناته من تعدي أشقائه عليه ـ على حد زعمهن ـ ومطالبتهن بحقه.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» مع هذا المقطع ، وسط غضب واستياء كبيرين من صفع الرجل المسن الذي ظهر في الفيديو، مؤكدين ثقتهم في وزارة الداخلية بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يرضي مين .. حسبي الله ونعم الوكيل في أعمامي

وقالت إحدى بنات المجني عليه ـ المسن صاحبة واقعة الصفع- خلال تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: "حسبي الله ونعم الوكيل.. يرضي مين القلم اللي شفتوه ونزل على وش والدي دا إمبارح.. يرضي مين اللي أعمامي بيعملوه فينا مين يرضاها على نفسه إن والده يتعمل في والده أو يتعمل فيه كده.. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم".

وتابعت: “والدي ووالدتي كانوا قاعدين مفيش حاجة خالص .. لقوا عمي بيهد عليهم الجدار والدي وقف ورا الجدار وهما بيهدوه أول ما الطوبة وقعت والدي وقع من طوله ..  والدي سكره علي في لحظة وقع مش قادر يقوم .. يرضي مين الكلام عايزين حقنا وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

الداخلية تكشف ملابسات الواقعة

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية خلال بيان رسمي، كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى شخصين على شقيقهما بالضرب وقيامهما بهدم جدار غرفة بمنزله بسبب خلافات حول الميراث بكفر الشيخ .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شقيقى المجنى عليه – مقيمان بدائرة مركز كفر الشيخ) لقيامهما بالتعدى على شقيقهما بالضرب ومحاولة هدم جدار غرفة بمسكنه وذلك لخلافات بينهم حول الميراث.

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين وتولت النيابة العامة التحقيق.

