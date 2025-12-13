قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مو ينتصر .. جماهير ليفربول تدعم صلاح بعد أزمته مع سلوت
بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري السبت .. واستقرار ملحوظ
أخبار التكنولوجيا | 5هواتف خارقة قادمة في 2026.. فيفو تستعد لإطلاق Vivo S50 وS50 Pro Mini
قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية
سعر الذهب عيار 21 اليوم 13-12-2025
جوزها ضربني بالبوكس .. اعترافات مثيرة لسائق سوزوكي تحرش بسيدة بالموقف
أسيست صلاح .. ليفربول يضيف الهدف الثاني في شباك برايتون بالبريميرليج
وصلوا 29..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
فريق بحثي بجامعة بنها يزور معهد أنسيس ANSES بفرنسا
نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية، مساء اليوم السبت، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين بيراميدز المصري وفلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال، في لقاء يحتضنه استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ويُعد أحد أبرز مواجهات البطولة لما يحمله من صراع قاري كبير بين بطلي أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

موعد المباراة

تنطلق المباراة اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريقان لحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، إلى جانب التتويج بكأس التحدي، في انتظار مواجهة مرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، والمقرر إقامتها يوم 17 ديسمبر الجاري.

تأهل بيراميدز

وكان بيراميدز قد بلغ الدور نصف النهائي بعدما حقق فوزًا تاريخيًا على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت تألقًا لافتًا للمهاجم الكونغولي فيستون مايلي، الذي سجل ثلاثية حاسمة قادت فريقه لعبور محطة صعبة في طريقه نحو اللقب.

وصول فلامنجو

في المقابل، وصل فلامنجو البرازيلي إلى هذا الدور بعد فوزه الصعب على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1، ليؤكد بطل كوبا ليبرتادوريس جاهزيته لمواصلة مشواره القاري والعالمي بحثًا عن لقب جديد يضاف إلى سجله الحافل.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، الناقل الحصري لبطولة كأس إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط متابعة جماهيرية واسعة داخل وخارج الوطن العربي.

يمكن متابعة مباراة بيراميدز وفلامنجو اليوم مجاناً عبر قناة "CazéTV" البرازيلية التي أعلنت نقل اللقاء عبر قناتها على "يوتيوب"، قناة "TV Globo" (الأرضية البرازيلية)، والتي ستكون إحدى القنوات الناقلة لهذه المواجهة المرتقبة ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس "الإنتركونتيننتال"، كما يمكن متابعة اللقاء عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تشكيل براميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فلامنجو البرازيلي في إطار مواجهات كأس القارات للأندية.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء اليوم على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فلامنجو بكأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بيراميدز

ويطمح بيراميدز، المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2025، إلى مواصلة كتابة التاريخ وحصد لقبه الخامس، بعد أن سبق له التتويج بكأس مصر 2024، ودوري أبطال أفريقيا 2025، وكأس السوبر الأفريقي 2025، إلى جانب كأس القارات الثلاث، ليؤكد مكانته كقوة صاعدة في الكرة الأفريقية.

فلامنجو

على الجانب الآخر، يسعى فلامنجو لمواصلة نتائجه المميزة، مستندًا إلى خبرته القارية وتتويجه التاريخي بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة، في محاولة لفرض هيمنته على البطولة ومواصلة حضوره القوي على الساحة العالمية.

بيراميدز فلامنجو البرازيلي فلامنجو بطولة كأس إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال

