الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل

يسعى بيراميدز فى مباراته الليلة أمام فلامنجو البرازيلي فى السابعة مساء اليوم فى نصف نهائى كأس القارات للأندية لكرة القدم لتحقيق العديد من المكاسب التى يدخل بها التاريخ من أوسع أبوابه وكأول فريق فى مصر يحققها .

ويلتقى فى السابعة مساء اليوم فريق الكرة بنادي بيراميدز فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة مع فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس القارات للأندية لكرة القدم .

ويدخل بيراميدز المباراة باعتباره بطل القارات الثلاث بعد الفوز على أهلي جده بثلاثية فيما يدخل فلامنجو البرازيلي باعتباره حامل لقب امريكا الجنوبية وهو اختبار تاريخي غير مسبوق لبيراميدز الذى لم يسبق له أن خاض مثل هذه المباريات من قبل .

الفريقان فى ميزان " الفلوس "

يُقدَّر إجمالي القيمة التسويقية لفريق فلامنجو البرازيلي بنحو 186.5 مليون يورو، وهو رقم ضخم مقارنة بمعظم فرق كرة القدم في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وهو رقم يعكس جودة العناصر التي يمتلكها النادي، وقدرته على جذب لاعبين ذوي خبرة وقيمة عالمية.

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت يعد صامويل لينو واحدًا من أغلى لاعبي فلامنجو بقيمة سوقية تصل إلى حوالي 22 مليون يورو وتكاد تقترب من نفس القيمة التسويقية لفريق بيراميدز بالكامل .

و كما يأتي المهاجم بيدرو بقيمة قريبة جدًا تقدر بنحو 20 مليون يورو، ويُعدان من أبرز نجوم الفريق في الجانب الهجومي.

القيمة التسويقية لفريق بيراميدز

على الجانب الآخر، تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز حوالي 23.38 مليون يورو، وهو رقم جيد في سياق الدوري المصري وأندية إفريقيا، لكنه يبقى متواضعًا للغاية مقارنة بفلامنجو.

ويُعد إيفرتون لاعب بيراميدز من بين أغلى لاعبي الفريق، بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليون يورو، ما يجعله اللاعب الأعلى قيمة في أسود بيراميدز حاليًا.

طاقم تحكيم المباراة

يدير اللقاء طاقم تحكيم قطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم حكمًا للساحة، ويعاونه طالب المري كمساعد أول، وسعود المقلة كمساعد ثانٍ.

ويتولى تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” القطري خميس المري، ويعاونه التايلندي سيفاكورن بو أودوم.

كما يتواجد الكوستاريكي خوان كالديرون ومواطنه خوان كارلوس مورا كحكمين احتياطيين، في المباراة التي ستحدد الطرف الثاني لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2025.

مشوار بيراميدز

ووصل بيراميدز إلى هذا الدور بعد مشوار استثنائي، بدأه بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، عقب تفوقه على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي النهائي. ولم يتوقف الطموح عند هذا الحد، إذ أضاف الفريق لقب كأس السوبر الإفريقي إلى خزائنه بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في أكتوبر الماضي.

وعلى مستوى كأس الإنتركونتيننتال، واصل بيراميدز عروضه القوية، فتغلب على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في القاهرة، ثم حقق انتصارًا لافتًا خارج الديار على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، ليحصد لقب كأس القارات الثلاث (إفريقيا، آسيا، وأوقيانوسيا)، ويضرب موعدًا مع فلامنجو في نصف النهائي.

في المقابل، يدخل فلامنجو اللقاء منتشيًا بتتويجه بلقب كوبا ليبرتادوريس بعد فوزه على بالميراس بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة البيروفية ليما الشهر الماضي. كما بلغ الفريق البرازيلي هذا الدور عقب انتصار صعب على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1، ليتوج بكأس ديربي الأمريكتين.