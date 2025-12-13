مجموعة مصر .. تعرف على قوائم المجموعة الثانية فى أمم إفريقيا

أيام قليلة وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية فى نسختها رقم 35 بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا .

وتقام البطولة على الأراضي المغربية في نسخة تُعد من بين الأكثر ترقبًا، في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية، وارتفاع سقف الطموحات لدى المنتخبات المشاركة.

وتحمل النسخة الحالية أهمية خاصة، سواء من حيث المستوى الفني المتوقع أو من حيث التنظيم، في ظل امتلاك المغرب بنية تحتية متميزة وملاعب حديثة تستوفي أعلى المعايير الدولية خاصة أن المغرب من الدول التى ستسضيف بطولة كأس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال .

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من النجوم المحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية، ما يرفع من القيمة الفنية للمنافسات ويزيد من حدة الصراع على اللقب.

نظام بطولة الأمم الأفريقية

تُقام البطولة بنظام دور المجموعات، حيث يتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

يتأهل إلى دور الـ16:

أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة

بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث

ثم تُستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ16، مرورًا بربع النهائي ونصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية التي تحدد بطل القارة.

قوائم المجموعة الثانية فى أمم افريقيا

قائمة مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي

الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح

الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل

قائمة جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: رونوين وليامز - ريكاردو غوس - سيبو تشايني

الدفاع: خوليسو موداو - تابانغ ماتولودي - تايلون سميث - نكوسيناتهي سيبيسي - أوبري مودييبا - خولوماني نداماني - سيا بونغا نغيزانا - ساموكيلو كابيني - مبكيزيلي مبوكازي

الوسط: تيبوهو موكوينا - باتوسي أوباس - ثالينتي مباثا - سيبهيبيلو سيتول

الهجوم: أوسوين أبوليس - موهاو نكوتا - تشيبانغ موريمي - إفيدانس ماكغوبا - لايل فوستر - سيبو مبولي - إيلياس موكوانا - شاندر كامبل - ريليبوهيلي موفوكيج

قائمة أنجولا

حراسة المرمى: نيبلو (بريميرو دي أجوستو) - هوجو ماركيز (بترو أتلتيكو) - أنطونيو دومينيك (إيتوال كاروج السويسري)

الدفاع: روي مودستو (أودينيزي الإيطالي) - إيدي أفونسو (بترو أتلتيكو) - تو كارنييرو (الجيش الملكي المغربي) - نوريو فورتونا (فولوس اليوناني) - بيدرو بوندو (فاماليساو البرتغالي) - دافيد كارمو (ريال أوفييدو الإسباني) - جوناثان بواتو (جيل فيسينتي البرتغالي) - كيالوندا جاسبار (ليتشي الإيطالي) - كلينتون ماتا (ليون الفرنسي).

الوسط: بيني موكيندي (فيتوريا جيماريش البرتغالي) - مانويل شو (كوجالي سبور التركي) - فريدي (بودروم التركي) - أنطونيو ماييسترو (ألانيا سبور التركي) - مانويل كيليانو (أخمات جروزني الروسي) - ماريو بالبورديا (بولو سبور التركي).

الهجوم: زيتو لوفومبو (كالياري الإيطالي) - مانويل بنسون (سوانزي سيتي) - ميلسون (ريد ستار بلجراد الصربي) - شيكو بانزا (الزمالك) - جيلسون دالا (الوكرة القطري) - راندي نتيكا (رايو فايكانو الإسباني) - آري بابل (الأخضر الليبي) - كريستفاو مابولولو (أهلي طرابلس) - مبالا نزولا (بيزا الإيطالي) - أمبروسيني زيني (آيك أثينا اليوناني).

قائمة زيمبابوي

حراسة المرمى: واشنطن أروبي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - إلفيس تشيبزيزي (ماجاسي الجنوب إفريقي) - مارتين مابيسا (مووس الزيمبابوي).

الدفاع: سيان فوسيري (شيفيلد وينزداي الإنجليزي) - موناشي جارانانجا (كوبنهاجن الدنماركي) - جودكنوس مورويرا (سكوتلاند الزيمبابوي) - إيمانويل جالاي (ديناموز الزيمبابوي) - جيرالد تاكوارا (اتحاد مصراتة الليبي) - إشيانيسو ماوتشي (سيمبا بورا الزيمبابوي) - براندون جالواي (بلايموث الإنجليزي) - تيناجي هاديبي (سينسيناتي الأمريكي) - أليس موديمو (فلينت تاون الويلزي) - ديفين لونجا (صنداونز الجنوب إفريقي).

خط الوسط: تاواندا تشيريوا (ولفرهامبتون الإنجليزي) مارفيلوس ناكامبا (لوتون الإنجليزي) - جونا فابتش (إرزجبيرج الألماني) - أندرو رينوموتا (ريدينج الإنجليزي) - بروسبير باديرا (سينا جوكي الفنلندي) - نوليدج موسونا (سكوتلاند الزيمبابوي).

الهجوم: برينس دوبي (يانج أفريكانز التنزاني) - بيل أنتونيو (ميتشيلين البلجيكي) - إشماعيل وادي (كابس يونايتد الزيمبابوي) - تاواندا ماسوانهيس (موثرويل الأسكتلندي) - دانييل مسيندامي (مارومو جالانتس الجنوب إفريقي) - واشنطن نافايا (تيل وان الزيمبابوي) - ماكاولي بوني (مالدون الإنجليزي) - جونيور زيندوجا (جالاكسي الجنوب إفريقي) - تاديواناشي تشاكوتشيتشي (سكوتلاند الزيمبابوي)