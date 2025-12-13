مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم يومًا حافلًا بالإثارة، خاصة مع تداخل منافسات الدوريات الكبرى والمواجهات القارية، إلى جانب اهتمام الجماهير العربية بظهور بيراميدز في محطة تاريخية ضمن بطولة عالمية.

مباريات قوية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة

يشهد اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، مجموعة قوية من المباريات في الدوريات الكبرى والبطولات القارية، حيث تتواصل المنافسات في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، إضافة إلى القمة المرتقبة في كأس إنتركونتيننتال للأندية التي يخوض فيها بيراميدز مواجهة تاريخية أمام فلامنجو البرازيلي.

كما تُستكمل مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الإمارات، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة أبرز اللقاءات.

وتأتي هذه المواجهات المنتظرة في وقت تتصاعد فيه وتيرة المنافسة على صدارة الدوريات الأوروبية، إلى جانب اللقاء القاري الذي قد يمنح بيراميدز فرصة ملاقاة باريس سان جيرمان في النهائي العالمي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي (بتوقيت مصر)

ـ يلتقي فريق ليفربول، الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، في مباراة مهمة مع نظيره برايتون، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتعرضها قناة بي إن سبورتس HD1.

ـ يلتقي فريق تشيلسي، مع نظيره إيفرتون، في تمم الساعة الخامسة مساءً، وتنقل المباراة قناة بي إن سبورتس HD4.

ـ يخوض فريق أرسنال، مباراة مهمة مع نظيره ولفرهامبتون، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتعرض المباراة قناة بي إن سبورتس HD1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني (بتوقيت مصر)

ـ يلتقي فريق برشلونة، مع نظيره أوساسونا، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتعرض المباراة قناة بي إن سبورتس HD1.

مواعيد مباراة اليوم في كأس إنتركونتيننتال للأندية (كأس القارات)

ـ يخوض فريق بيراميدز المصري، مباراة مهمة مع الفريق البرازيلي الشهير فلامنجو، في تمام الساعة السابعة مساء، وهي المباراة التي ينتظرها الجمهور المصري بشغف، وتنقل المباراة قناة بي إن سبورتس HD2.

وتعد هذه المباراة من أهم لقاءات اليوم، إذ يسعى بيراميدز لكتابة التاريخ واقتناص بطاقة التتويج بـ”كأس التحدي”، والمؤهل لمواجهة باريس سان جيرمان في النهائي المرتقب.

مواعيد مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (بتوقيت مصر)

ـ يلتقي فيق الوحدة مع نظيره الجزيرة، الذي يلعب له النجمين محمد النني وابراهيم عادل، في تمام الساعة الثانية و 50 دقيقة ظهرًا، وتنقل اللقاء قناة أبوظبي الرياضية.

ـ ويلتقي فريق العين، مع نظيره النصر، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتتولى قناة أبوظبي الرياضية نقل اللقاء.