مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام برايتون.. ما موقف محمد صلاح؟
موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في الإنتركونتننتال والقنوات الناقلة
ما حكم من نسى الاغتسال قبل دخول مكة المكرمة؟.. علي جمعة يجيب
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي
كذب وافتراء.. عاطف إمام : لم أطلب الحصول على 5 كيلو لحمة من نقيب الموسيقيين.. خاص
معاناة بلا نهاية.. الشعب السوداني يعيش أعمق أزمة إنسانية
سكك حديد مصر تواصل نقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية| صور
مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
مفتي الجمهورية: الجهل والأمية الرقمية والدينية أخطر تحديات تواجه المجتمعات
مجموعة مصر .. تعرف على قوائم المجموعة الثانية فى أمم إفريقيا
5 كيلو لحمة..نقابة الموسيقيين: قرار شطب الموسيقار عاطف إمام قانوني
مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم يومًا حافلًا بالإثارة، خاصة مع تداخل منافسات الدوريات الكبرى والمواجهات القارية، إلى جانب اهتمام الجماهير العربية بظهور بيراميدز في محطة تاريخية ضمن بطولة عالمية.

مباريات قوية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة

يشهد اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، مجموعة قوية من المباريات في الدوريات الكبرى والبطولات القارية، حيث تتواصل المنافسات في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، إضافة إلى القمة المرتقبة في كأس إنتركونتيننتال للأندية التي يخوض فيها بيراميدز مواجهة تاريخية أمام فلامنجو البرازيلي.

كما تُستكمل مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الإمارات، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة أبرز اللقاءات.

وتأتي هذه المواجهات المنتظرة في وقت تتصاعد فيه وتيرة المنافسة على صدارة الدوريات الأوروبية، إلى جانب اللقاء القاري الذي قد يمنح بيراميدز فرصة ملاقاة باريس سان جيرمان في النهائي العالمي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي (بتوقيت مصر)

ـ يلتقي فريق ليفربول، الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، في مباراة مهمة مع نظيره برايتون، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتعرضها قناة بي إن سبورتس HD1.

ـ يلتقي فريق تشيلسي، مع نظيره إيفرتون، في تمم الساعة الخامسة مساءً، وتنقل المباراة قناة بي إن سبورتس HD4.

ـ يخوض فريق أرسنال، مباراة مهمة مع نظيره ولفرهامبتون، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتعرض المباراة قناة بي إن سبورتس HD1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني (بتوقيت مصر)

ـ يلتقي فريق برشلونة، مع نظيره أوساسونا، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتعرض المباراة قناة بي إن سبورتس HD1.

مواعيد مباراة اليوم في كأس إنتركونتيننتال للأندية (كأس القارات)

ـ يخوض فريق بيراميدز المصري، مباراة مهمة مع الفريق البرازيلي الشهير فلامنجو، في تمام الساعة السابعة مساء، وهي المباراة التي ينتظرها الجمهور المصري بشغف، وتنقل المباراة قناة بي إن سبورتس HD2.

وتعد هذه المباراة من أهم لقاءات اليوم، إذ يسعى بيراميدز لكتابة التاريخ واقتناص بطاقة التتويج بـ”كأس التحدي”، والمؤهل لمواجهة باريس سان جيرمان في النهائي المرتقب.

مواعيد مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (بتوقيت مصر)

ـ يلتقي فيق الوحدة مع نظيره الجزيرة، الذي يلعب له النجمين محمد النني وابراهيم عادل، في تمام الساعة الثانية و 50 دقيقة ظهرًا، وتنقل اللقاء قناة أبوظبي الرياضية.

ـ ويلتقي فريق العين، مع نظيره النصر، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتتولى قناة أبوظبي الرياضية نقل اللقاء.

إثارة كروية منتظرة مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر منافسات الدوريات الكبرى بيراميدز فلامنجو البرازيلي الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي كأس التحدي باريس سان جيرمان

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

رئيس البنك الأفريقي يشيد بموقع مركز التجارة الأفريقي داخل العاصمة الإدارية

درجات الحرارة تتراجع .. ونهاية الأجواء الصيفية

الرئيس التركي: مناقشة خطة السلام بين أوكرانيا وروسيا مع ترامب بعد لقائه بوتين

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

لا تتجاهلي الإشارات الأولى.. أعراض سرطان الثدي المبكرة والمتأخرة

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

