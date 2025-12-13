مدبولي: البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إنشاء منطقة حرة أفريقية يدعم التكامل بين دول القارة، مشيرا إلى أن مركز التجارة الأفريقي سيعمل على جذب الاستثمارات أجنبية مباشرة وتقليل الاستيراد.



وأضاف خلال كلمته بفعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أن مركز التجارة الإفريقي يخلق فرص جيدة للعديد من القطاعات الاقتصادية فى مصر، موضحا أن البنك يمنح تمويل لكثير من الصناعات، منها السكر والإطارات والحديد والصلب، إضافة إلى قطاع الطاقة.



وتابع أن مصر بوابة للتبادل التجاري بين إفريقيا والغرب، لافتا إلى أن البنك لعب دورا كبيرا فى إمداد حوالي 26 مليون جرعة تطعيم تحت مظلة المبادرة الإفريقية أثناء جائحة كورونا، متابعا أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر.