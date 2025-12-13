قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فريق بحثي بجامعة بنها يزور معهد أنسيس ANSES بفرنسا
نتنياهو: أصدرت تعليمات بإحباط مخططات رائد سعد بعد هجوم ضد قواتنا في غزة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال رائد سعد القيادي في حركة حماس
دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي
بيراميدز يصل إلى استاد أحمد بن علي لمواجهة فلامنجو البرازيلي
الهلال الأحمر يطلق حملة وقاية وحماية .. لشتاء آمن
هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بملاك حي الشويفات بالتجمع الخامس
هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة
قبل ما يفصل | طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل .. خطوات بسيطة وفورية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة بيراميدز وفلامنجو اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطيران المسير الإسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
هاني حسين

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، أن الطيران المسير الإسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا عسكريًا مفاجئًا في الجبهة اللبنانية، مع تنفيذ سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات متزامنة استهدفت مواقع متعددة لحزب الله في جنوب وشرق لبنان، وفق ما أفادت به قنوات إسرائيلية.

وقالت القناة 12 العبرية إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف "أهداف لحزب الله"، وزعمت أن الهجمات شملت مجمع تدريب وأهدافًا إضافية، بحسب ما نقلته القناة عن مصدر أمني إسرائيلي. من جهتها، زعمت القناة 14 أن الجيش استهدف "مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية" للحزب.

لبنان بيروت الاحتلال اسرائيل اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جنش

جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

ترشيحاتنا

المطرب ريان

يضم 11 أغنية جديدة.. ريان يطرح أول ألبوماته “دكان الأعذار”

فن الحرب

بعد غياب طويل.. يوسف الشريف يعود لجمهوره بـ فن الحرب

بهاء سلطان ووائل جسار ومدحت صالح

حفل أسطوري في ثالث ليالي مهرجان شتاء مدينتي بغناء وائل جسار وبهاء سلطان

بالصور

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بـ 10 حيل مجرّبة.. كيف تزيد من شغف الأطفال بالمذاكرة؟

أبرز الحيل لزيادة شغف الأطفال تجاه المذاكرة
أبرز الحيل لزيادة شغف الأطفال تجاه المذاكرة
أبرز الحيل لزيادة شغف الأطفال تجاه المذاكرة

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

زيارة رئيس الأركان إلى ايث
زيارة رئيس الأركان إلى ايث
زيارة رئيس الأركان إلى ايث

فيديو

زيارة رئيس الأركان إلى ايث

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد