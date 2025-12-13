بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

اسماء محمد

قامت الفنانة دينا الشربيني بدور مريضة كلى في مسلسل لاترد ولاتستبدل وشاركها البطولة النجم احمد السعدني.

وتخضع البطلة التى تجسدها دينا الشربيني لجلسات الغسيل الكلوي رغم أنها في سن الشباب.

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

وقبل أن تصل الكلى لمرحلة تتطلب الخضوع لهذا النوع من الجلسات ترسل إشارات للجسم تدل على أهمية تلقى العلاج.

ووفقا لما جاء في موقع nhs كثير من الأشخاص المصابين بتلف الكلى  (CKD) لن تظهر عليهم أعراض لأنه لا يسبب عادةً مشاكل حتى يصل إلى مرحلة متقدمة.

المراحل المبكرة لأمراض الكلى


لا يميل مرض الكلى إلى التسبب في أعراض عندما يكون في مرحلة مبكرة.

وذلك لأن الجسم عادة ما يكون قادراً على التعامل مع انخفاض كبير في وظائف الكلى.

لا يتم تشخيص أمراض الكلى في هذه المرحلة إلا إذا كشف فحص روتيني لحالة أخرى، مثل فحص الدم أو البول، عن وجود مشكلة محتملة.

إذا تم اكتشافه في مرحلة مبكرة، فإن الأدوية والفحوصات المنتظمة لمراقبته قد تساعد في منع تطوره إلى مراحل متقدمة.

كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

المراحل المتأخرة من مرض الكلى المزمن


قد تظهر عدة أعراض إذا لم يتم اكتشاف مرض الكلى مبكراً أو إذا تفاقم على الرغم من العلاج.

قد تشمل أعراض تلف الكلى ما يلي:

فقدان الوزن وضعف الشهية
تورم الكاحلين أو القدمين أو اليدين نتيجة احتباس الماء ( الوذمة )
ضيق في التنفس
التعب
وجود دم في البول
زيادة الحاجة إلى التبول خاصة في الليل
صعوبة النوم ( الأرق )
حكة في الجلد
تشنجات عضلية
أشعر بالغثيان
الصداع
ضعف الانتصاب  عند الرجال


تُعرف هذه المرحلة من مرض الكلى المزمن بالفشل الكلوي، أو مرض الكلى في مراحله النهائية، أو الفشل الكلوي المُستقر وقد تتطلب في نهاية المطاف العلاج بالغسيل الكلوي أو زراعة الكلى.

