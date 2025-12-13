قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

رئيس محكمة النقض يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس

كتب محمد عبدالله :

وضع القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت الموافق 13 من ديسمبر سنة 2025، حجر الأساس لـ "مسجد شهداء القضاة" بمدينة التجمع السادس، في مراسم رسمية حضرها وفد رفيع المستوى من كبار القضاة والمسؤولين.


وقد رافق سيادته وفداً قضائياً رفيع المستوى ضم كلاً من القاضي/ محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي/ أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي حسام الجيزاوي، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لرئيس مجلس القضاء الأعلى. 
 

كما حضر هذا الحدث  كل من الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور/ إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المستشار/ محمد المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار/ عرفة دريع رئيس نادي قضاة جنوب سيناء، خلال كلمته أعرب القاضي عاصم الغايش أن مسجد شهداء القضاة، لا يمثل مجرد صرحاً معمارياً، بل هو رمز خالد للوفاء والتضحية التي قدمها رجال القضاء فداءً للعدالة والوطن.


كما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على قدسية المهنة، موضحاً أن: "رسالة القضاء هي رسالة إيمانية تقوم على إقامة الحق وحماية الأمانات." وأضاف أن ذكرى الشهداء ستظل "مصدراً لإلهامنا نحو تطوير منظومة العدالة في مصر."
واختتم القاضي/ عاصم الغايش كلمته داعياً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء القضاة بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته .

